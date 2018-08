Naar zomertijd het hele jaar door

De Europese Commissie bereidt wetgeving voor om het terugdraaien en vooruitzetten van de klok af te schaffen. Maar een beslissing is nog niet voor morgen.

Het Europees Parlement stemde in februari van dit jaar met een overtuigende meerderheid een resolutie voor de afschaffing van het terugdraaien van de klok eind oktober naar wintertijd. Met nog slechts een jaar te gaan, heeft de Europese Commissie plots haast om heel het jaar door over te stappen op zomertijd. Dat het debat over de zomertijd vooral in Duitsland leeft, verklaart die noeste ijver.

De Commissie organiseerde deze zomer een peiling in heel de EU over het zesmaandelijkse gegoochel met de klok. Meer dan 4,6 miljoen Europeanen namen deel, een absoluut record voor de openbare consultaties die de Commissie regelmatig op het getouw zet. 84 procent van de respondenten eisten de afschaffing van de wintertijd en een permanente overschakeling naar de zomertijd.

State of the Union

De resultaten van de peiling lekten woensdag uit via een Duitse krant. EU-Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker had eerder in augustus al laten verstaan, ook in de Duitse pers, dat hij iets zou aankondigen in zijn State of the Union op 12 september.

De peiling werd de voorbije dagen besproken op het seminarie van de 28 EU-Commissieleden in Genval. Die 'retraite' bij de start van een nieuw werkjaar was bedoeld om die belangrijke beleidstoespraak van Juncker voor te bereiden.

Normaal lekt niets uit van wat op zo'n seminarie wordt besproken. Maar vrijdagochtend maakte EU-Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker tijd voor een ochtendgesprek met de Duitse omroep ZDF. Op de onvermijdelijke vraag over de zomertijd antwoordde Juncker: 'De mensen willen dit, wij doen het.'

Nog even wachten

Sinds 1996 zetten alle EU-landen hun klok eind maart een uur vooruit. Het laatste weekend van oktober wordt de tijd opnieuw een uur teruggedraaid. De EU-wetgeving werd in 2001 voor het laatst bijgesteld.

Toch is de permanente zomertijd nog niet voor vandaag, en zeker niet voor morgen. De Europese Commissie gaat aanpassingen voorstellen aan de bestaande wetgeving die het tweejaarlijks verzetten van de klok afschaft. Dat vergt enige tijd, erkent een woordvoerder van de Commissie.

Lidstaten kunnen zelf beslissen of ze de klok vastzetten op wintertijd of op zomertijd.





Bovendien wil ze het dossier verder analyseren en bespreken en de kostprijs bepalen van de afschaffing van het overschakelen naar wintertijd. De peiling afgelopen zomer vormt slechts 'een element' in de besluitvorming. 'De peiling is geen referendum, maar een element waarmee we rekening houden wanneer we onze beleidsaanbeveling zullen doen,' aldus de Commissiewoordvoerder.

Eens het voorstel er ligt, moet het nog de goedkeuring krijgen van het Europees Parlement en de lidstaten. Of een beslissing mogelijk is voor de volgende Europese verkiezingen, in mei volgend jaar, is de vraag.

De Commissie gaat niet voorstellen om permanent op de zomertijd over te schakelen. Lidstaten kunnen zelf beslissen of ze de klok vastzetten op wintertijd of op zomertijd, preciseert een woordvoerder. Een meerderheid van lidstaten opteert wellicht wel voor het aanhouden van de zomertijd.

België positief

Vicepremier Kris Peeters is tevreden dat Commissievoorzitter Juncker van plan is komaf te maken met de zomer- en wintertijd. Hij wijst op de aanpassingsproblemen van onder meer jonge kinderen. Ook premier Charles Michel is voorstander. Hij beklemtoont wel dat de afschaffing van de zomertijd nog niet formeel binnen de regering is besproken.

De 4,6 miljoen deelnemers aan de peiling komen overeen met 0,89 procent van de Europese bevolking. In Duitsland deed 3,79 procent van de bevolking mee, of goed 3 miljoen mensen. In België slechts 0,55 procent. Het hoogste aantal voorstanders van een afschaffing van de halfjaarlijkse klokswitch is te vinden in Finland (95 procent); het laagste in Griekenland (44 procent).

Wat met brexit?

In het Verenigd Koninkrijk deed amper 0,02 procent van de bevolking mee aan de peiling. Er is dan ook enige onrust over wat er gebeurt als het Verenigd Koninkrijk wel nog omschakelt naar de wintertijd, met als gevolg een 'tijdsgrens' tussen Ierland en Noord-Ierland.