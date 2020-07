Nadia Calvino ligt op kop om Eurogroep te leiden

In alle belangrijke dossiers in de Eurogroep loopt een scheidingslijn tussen Zuid- en Noord-Europa. Die fractuur bepaalt ook de discussie over het Europees herstelfonds. Nadia Calvino heeft een linkse stempel, ook omdat ze gepusht wordt door premier Pedro Sanchez. Tegenstanders vrezen dat ze te veel betrokken partij is in het Noord-Zuid-debat. Voorstanders wijzen op haar ruime ervaring en kennis van de financiële wereld als topambtenaar bij de Europese Commissie voor ze minister werd.