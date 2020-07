Nationalisering wegenuitbater voorkomt regeringscrisis Italië

Sinds de ineenstorting van de Morandi-brug in Genua in de zomer van 2018 was de relatie tussen de Italiaanse regering en de wegenexploitant Atlantia flink bekoeld.

De Italiaanse regering nationaliseert Autostrade per l'Italia. De wegenuitbater, grotendeels in handen van de familie Benetton, lag onder vuur sinds een brugramp in Genua. De demarche voorkomt een regeringscrisis.

Twee jaar na de ineenstorting van de Morandi-brug in de Italiaanse stad Genua trekt de bekende miljardairsfamilie Benetton zich terug uit de uitbating van de Italiaanse snelwegen. Dat kondigde de Italiaanse regering woensdag aan. Als alles volgens planning verloopt, zijn de Benettons de controle over Autostrade per l'Italia (Aspi) tegen eind september kwijt. De wegenuitbater komt in handen van een overheidsvehikel, Cassa Depositi e Prestiti (CDP).

De miljardairsfamilie had via de holding Atlantia al jaren een belang van 88 procent in Aspi. Het bedrijf baat meer dan 3.000 kilometer autowegen uit in Italië en financiert het onderhoud met tolheffingen.

Nalatigheid

Na de ramp met de Morandi-brug in de zomer van 2018 kwam de exploitant zwaar onder vuur te liggen. Hij kreeg het verwijt het bouwwerk uit de jaren 60 van de vorige eeuw niet gedegen onderhouden te hebben. Die nalatigheid leidde volgens een onderzoekscommissie tot de instorting van de brug en de dood van 43 mensen.

3,4 miljard euro schadevergoeding Autostrade per l'Italia betaalt ook 3,4 miljard euro compensatie wegens de brugramp.

Aspi's grootaandeelhouder Atlantia heeft die aanklachten altijd afgewezen. Maar voor de Vijfsterrenbeweging, de grootste regeringspartij in Italië, volstonden de conclusies van de onderzoekscommissie om de procedure voor de intrekking van Aspi's concessies te lanceren. Voor de wegenuitbater dreigde een ramp: zonder de licenties wenkte een bankroet.

Dat vooruitzicht deed Atlantia dinsdagnacht met enkele voorstellen op de proppen komen om dat worstcasescenario te vermijden. Na urenlang overleg kwam woensdag in de vroege uurtjes een akkoord uit de bus.

Politiek dynamiet

Atlantia gaat nieuwe aandelen in Autostrade per l'Italia uitgeven die de CDP opkoopt. Zo verwerft de staat een meerderheidsbelang. In een tweede fase worden de overige aandelen verkocht aan vooraf goedgekeurde institutionele beleggers, waarna Autostrade per l'Italia een beursnotering krijgt. Aspi betaalt ook 3,4 miljard euro compensatie wegens de brugramp.

De Democratische Partij vreesde miljardenclaims als de anti-establishmentbeweging haar zin kreeg.

In het dossier stond niet alleen veel op het spel voor Autostrade per l'Italia en de familie Benetton. De kwestie vormde ook politiek dynamiet. In de centrumlinkse regering van premier Giuseppe Conte bestond geen eensgezindheid over de te volgen strategie.