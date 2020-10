Navalny: 'Poetin heeft me vergiftigd'

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is van plan naar Rusland terug te keren. 'Ik ben niet bang. Dat zou ik Poetin nooit gunnen.'

Navalny is ervan overtuigd dat de Russische president Vladimir Poetin de opdracht gaf hem te vergiftigen. 'Poetin zat hierachter. Ik heb geen andere verklaring', zei hij donderdag in een interview met het Duitse weekblad Der Spiegel in Berlijn.

Navalny werd op 20 augustus erg ziek tijdens een binnenlandse vlucht in Rusland nadat hij in de luchthaven een kop thee had gedronken. Later werd hij voor een behandeling naar Duitsland gebracht, waar hij wekenlang in een kunstmatige coma lag.

In het interview benadrukt Navalny dat hij de Duitsers bijzonder dankbaar is voor de goede zorgen. Toch is hij van plan naar Rusland terug te keren. 'Het is mijn job de man te zijn die niet bang is. En ik ben niet bang. Als mijn handen trillen is dat niet van angst, maar van deze dingen. Ik gun Poetin het geschenk niet van niet naar Rusland terug te keren.'

DDos-aanval

Labo's in Duitsland, Frankrijk en Zweden kwamen tot de conclusie dat de oppositieleider is vergiftigd met het zenuwgif novitsjok. Westerse landen eisen opheldering van Moskou, maar het regime van Poetin ontkent elke betrokkenheid en spreekt van een provocatie en enscenering. Donderdag nog beschuldigde Viatsjeslav Volodin, de voorzitter van de Doema, het lagerhuis van het Russische parlement, Navalny ervan voor de westerse geheime diensten te werken.