Navalny vergiftigd met gif dat ook Russische ex-spion Skripal trof

Volgens Duitsland is de Russische oppositieleider Aleksej Navalny vergiftigd met het novitsjokzenuwgas. De regering-Merkel beraadt zich over Europese sancties tegen het Kremlin.

Er is 'ondubbelzinnig' en 'verontrustend bewijs' dat de Russische oppositieleider Aleksej Navalny is vergiftigd met een zenuwgas uit de novitsjokgroep. Dat heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel woensdag verklaard. Navalny werd op 20 augustus onwel op een vlucht vanuit Siberië naar Moskou, waarna hij overgebracht werd naar een Berlijns ziekenhuis. Hij ligt er nog altijd in een coma. Zijn toestand wordt omschreven als 'stabiel' maar 'ernstig'.

Stalen van Navalni's bloed zijn onderzocht in een Duits militair laboratorium. Daar bleek dat hij vergiftigd is met een stof uit de groep van cholinesteraseremmers. Die stof kan ook in zenuwgassen als sarin, VX en novitsjok zitten. Dat laatste middel - wat in het Russisch zoveel betekent als 'nieuwkomer' - werd ontwikkeld door het Sovjetleger in de jaren 1970 en 1980, en kan zeer snel het zenuw- en spierstelsel van een slachtoffer aanvallen waardoor vitale lichaamsorganen uitvallen.

Novitsjok werd ook gebruikt bij de vergiftiging van de voormalige Russische spion Sergej Skripal en zijn dochter Julia in maart 2018 in Engeland. Ze overleefden dat net. Een toevallige passante die het resterende goedje vond in een park in de stad Salisbury, stierf later wel. Brits onderzoek identificeerde twee leden van de Russische militaire inlichtingendienst (GRU), waarvan Skripal zelf ooit lid was, als de daders.

Geen onderzoek

Hoewel na de aanslag op vader en dochter Skripal tientallen westerse landen diplomatieke sancties uitvaardigden tegen Rusland, ontkent het Kremlin tot op heden elke betrokkenheid. Russische aanklagers lieten vorige maand weten voorlopig ook geen aanleiding te zien voor een strafrechtelijk onderzoek naar Navalny's gezondheidstoestand. De woordvoerder van president Vladimir Poetin herhaalde al meerdere malen dat er geen bewijzen zijn dat de oppositieleider, die al jaren de corruptie en repressie onder Poetin aanklaagt, vergiftigd is. Dat Poetin zelf de opdracht zou hebben hebben gegeven voor een aanslag, zoals de entourage van Navalny beweert, noemde het Kremlin al helemaal 'gebakken lucht'.

Nieuwe sancties

Toch onderstreepte Merkel woensdag dat 'Rusland moeilijke vragen te beantwoorden heeft', en lijken er nieuwe strafmaatregelen tegen Moskou aan te komen nu het gebruik van een typisch Russisch gif aangetoond is. Merkel zat daarover al samen met haar topministers, en lijkt ook internationaal het voortouw te willen nemen. 'De Duitse regering zal haar partners bij de Europese Unie en de NAVO op de hoogte brengen van de resultaten van het onderzoek', liet een woordvoerder weten. 'We zullen een gepast gezamenlijk antwoord bespreken.'

Een eventuele nieuwe sanctieronde van de EU en de Verenigde Staten kan de Russische economie nog meer doen wankelen. Na de Russische annexatie van het Oekraïense Krimschiereiland in 2014, en de bemoeienissen in de Oekraïense burgeroorlog, volgden er al een hele resem maatregels tegen de entourage van Poetin, die ook de gewone Rus steeds meer voelt in zijn portefeuille. Het maakt er de positie van Poetin niet stabieler op, al houdt hij het imago van sterke man voor de buitenwereld hoog, zeker na het recente referendum dat hem tot 2036 aan de macht moet houden.