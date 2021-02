Nederland beperkt coronakrimp tot 3,8 procent

De Nederlandse economie kon de economische schade van de coronapandemie in 2020 beperken tot een krimp van 3,8 procent, een schok die vergelijkbaar is met de financiële crisis.

Het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek publiceerde dinsdag de cijfers . Net als België beleefde Nederland in het tweede kwartaal de grootste krimp ooit gemeten, gevolgd in het derde kwartaal door het grootste herstel ooit gemeten.

Overheidsuitgaven

In het vierde kwartaal bleef de krimp beperkt tot 0,1 procent omdat gezinnen weer meer uitgaven en bedrijven begonnen te investeren. De overheid deed haar uitgaven, na interventies voor het coronabeleid, weer met 0,1 procent dalen. In datzelfde vierde kwartaal stegen de Belgische overheidsuitgaven met 4,3 procent.

Over het hele jaar 2020 stegen de Nederlandse overheidsuitgaven met amper 0,2 procent. In België was dat 0,8 procent, leren de boordtabellen van de Nationale Bank.