Nederland daagt Rusland voor Europees hof in zaak-MH17

'Door een zaak aan te spannen bij het EHRM en daarmee de klachten van de nabestaanden zo veel als mogelijk te ondersteunen, komen we dichter bij ons doel van gerechtigheid voor de slachtoffers en nabestaanden', zei minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok. 'We gebruiken ieder middel om de waarheid boven tafel te krijgen.'

Oekraïne

Vlucht MH17 werd in juli 2014 boven het strijdgebied in het oosten van Oekraïne neergeschoten. Er kwamen 298 mensen om het leven, onder wie 196 Nederlanders. Volgens internationaal onderzoek was de Buk-raket waarmee het vliegtuig is neergeschoten afkomstig van een Russische militaire basis. De lanceerinstallatie is daar later ook naar teruggekeerd.