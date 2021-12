‘Nederland en Duitsland lossen begrotingsdiscipline, België heeft die nooit gehad’

Na Duitsland laat nu ook de nieuwe Nederlandse regering het geld rollen. Geven de boegbeelden van de budgettaire orthodoxie in Europa de strijd op? ‘Eindelijk raken we af van die obsessie met het huishoudboekje, dat het allemaal geen geld mag kosten.’

Wat zou Mark Rutte van het nieuwe regeerakkoord hebben gezegd als hij de liberale oppositieleider zou zijn geweest in plaats van premier? Die hypothetische vraag wierp Kees van der Staaij, de leider van de protestantse partij SGP, donderdag op tijdens een bijwijlen verhit Tweede Kamerdebat over de plannen van de beoogde regering-Rutte IV. Waarop Van der Staaij meteen zelf het antwoord gaf: ‘Wat zijn dat voor uitgaven! Dat kan toch niet! Er wordt met miljarden gestrooid!’

Een dag eerder hadden de vier partijen in de nieuwe regering hun coalitieakkoord voorgesteld, na een recordformatie die 274 dagen had aangesleept. Opvallend was dat Rutte-IV een stevige zak met geld op tafel gooide voor investeringen in het klimaatbeleid en de aanpak van de stikstofcrisis. Ook woningbeleid, onderwijs en defensie konden rekenen op miljarden euro’s extra. Kwatongen bestempelden de coalitie-afspraken meteen als een ‘sinterklaasakkoord’.

De essentie De nieuwe regeringen in Duitsland en Nederland maken miljarden vrij voor onder andere investeringen met het oog op het klimaat.

Ze laten daarbij de begrotingsdiscipline even varen, maar kunnen door hun vroegere zuinigheid tegen een stootje.

Het is een signaal dat in Europa de regels worden versoepeld om de grote uitdagingen als het klimaat en vergrijzing aan te gaan.

België rekent zich best niet rijk, want het staat er slecht voor een heeft nauwelijks financiële marge.

‘Ik denk dat de coalitiepartners besloten hebben veel van hun politieke tegenstellingen af te kopen met miljarden extra’, zegt Bas Jacobs, hoogleraar publieke economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij wijst op de bijzonder moeizame regeringsvorming in een klimaat van aanhoudende polarisering. ‘We hebben een volkomen gefragmenteerd politiek landschap, met 19 politieke partijen in de Tweede Kamer.’ De formatie werd getekend door wantrouwen en veto’s.

Verkeerslichtcoalitie

Maar er lijkt meer aan de hand. Want de Nederlandse beleidsplannen lopen gelijk met het ambitieuze regeerprogramma waarmee de Duitse bondskanselier Olaf Scholz anderhalve week geleden begon. Ook de verkeerslichtcoalitie van Scholz kondigde aan miljarden vrij te maken voor investeringen in klimaat, digitalisering, infrastructuur en woningbouw. Begin deze week pompte Berlijn 60 miljard euro in een klimaat- en transitiefonds.

Wat in Duitsland en Nederland gebeurt, is tekenend voor de veranderende mentaliteit in Europa Carsten Brzeski Hoofdeconoom ING Duitsland

Het is een opmerkelijke gedaantewisseling van twee notoir ‘zuinige’ landen die in Europa jarenlang het boegbeeld waren van de budgettaire discipline. De Nederlandse minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA) haalde zich bij het begin van de coronacrisis de woede van Zuid-Europa op de hals toen hij financiële steun weigerde aan landen die volgens hem maar een stelletje potverteerders waren. En nu gooit Den Haag volgens critici zelf het geld door ramen en deuren.

Lees meer Regering-Rutte IV plant twee kerncentrales in klimaatstrijd

‘Wat in Duitsland en Nederland gebeurt, is tekenend voor de veranderende mentaliteit in Europa’, zegt Carsten Brzeski, de hoofdeconoom van ING Duitsland. ‘Het wordt steeds meer geaccepteerd dat overheden een belangrijke rol spelen bij investeringen.’ De coronapandemie is volgens hem maar een factor in de ommekeer. ‘Minstens even belangrijk is dat het besef is doorgedrongen dat dringend werk moet worden gemaakt van de groene transitie.’

België vertrekt van een veel slechtere positie dan de Duitsers en Nederlanders. Bart Van Craeynest Hoofdeconoom VOKA

Volgens Brzeski zal de koerswending in Berlijn en Den Haag zeker een impact hebben in Europa. ‘Het Europese begrotingsbeleid zal niet meteen op de schop gaan, maar het wordt wel wat soepeler.’ Bart Van Craeynest, de hoofdeconoom van VOKA, beaamt dat er meer ruimte komt voor een pragmatische aanpak. ‘Je ziet dat in Europa de begrotingsregels al in vraag worden gesteld, zoals de 3-procentnorm voor het begrotingstekort of de 60-procentnorm voor de overheidsschuld.’

Belgische positie

Betekent het dat België kan profiteren van de budgettaire lenigheid in Europa? Van Craeynest drukt die hoop de kop in. ‘We vertrekken van een veel slechtere positie dan de Duitsers en Nederlanders’, zegt hij. ‘Zij laten de begrotingsdiscipline even los, bij ons kan je de vraag stellen of we die discipline ooit hebben gehad. We moeten vooral niet kijken naar wat onze buren nu doen, maar naar wat ze de afgelopen jaren hebben gedaan om financieel gezond te worden.’

Want ook België krijgt onvermijdelijk de factuur gepresenteerd van onder andere de klimaatverandering, de stikstofcrisis en de vergrijzing. Van Craeynest: ‘We hebben geen enkele buffer om dat op te vangen.’ De VOKA-econoom verwijst naar een recente prognose van de Europese Commissie: het structureel begrotingstekort van ons land loopt in 2026 op tot 5 procent van het bruto binnenlands product (bbp), terwijl Duitsland en Nederland terugkeren naar een evenwicht.

Toch wil Brzeski afwachten of onze buurlanden snel weer orde op zaken stellen. ‘Ze benadrukken dat de versoepeling tijdelijk is’, zegt hij. ‘Maar ja, dat klinkt als een roker die zegt dat hij vandaag zijn laatste sigaret gaat roken en morgen zal stoppen.’ Waarmee Brzeski wil zeggen dat het volgens hem niet simpel is om het tij te keren. ‘Duitsland kan zijn begrotingstekort niet een-twee-drie wegwerken. Dat zou de hele economie afknijpen en de investeringen om zeep helpen.’

Financiële doorrekening

Bij de presentatie van de Duitse en Nederlandse regeerakkoorden was meteen kritiek op de onduidelijke financiering van de ambitieuze plannen. Het nieuwe Nederlandse kabinet liet de gezonde traditie los om het akkoord vooraf te laten doorrekenen door het Centraal Planbureau. ‘Maar het had tenminste nog een summier overzicht onderaan de tekst’, zegt Brezski. ‘Daar was bij de Duitse regering zelfs geen sprake van.’

De Nederlandse overheid was te lang geobsedeerd door tekorten en schulden. Bas Jacobs Hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam

De Rotterdamse hoogleraar Jacobs geeft toe dat de cijfers van de regering-Rutte onbetrouwbaar zijn. Toch is hij niet bang dat Nederland binnenkort met een onhoudbaar schuldprobleem opgezadeld zit. ‘De overheidsschuld komt volgens de ramingen niet veel hoger dan 60 procent van het bbp. En die 50 miljard euro voor klimaatinvesteringen is eenmalig geld dat op lange termijn de begroting niet belast. Bovendien kan Nederland voor de meeste looptijden tegen een negatieve rente lenen.’