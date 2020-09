Nederland gaat multinationals en vermogenden zwaarder belasten

De Glazen Koets met Koning Willem-Alexander en Prinses Máxima komt elk jaar op de derde dinsdag van september aan in Den Haag. Maar dit jaar arriveerde het koninklijk paar 'gewoon' in een dienstauto.

Prinsjesdag was in meerdere opzichten sober. Niet alleen vanwege de coronamaatregelen, ook door de economische malaise en de sombere vooruitzichten. De koning hield zijn troonrede niet in de Ridderzaal van het Haagse Binnenhof, waar ook het Nederlandse parlement huist, maar een halve kilometer verder, in de Grote Kerk. Daar kon de anderhalve meter afstand voor 250 gasten gewaarborgd worden.