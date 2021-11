'Nederland gaat voor 'milde lockdown' van drie weken'

Om de zware coronaopstoot in te dammen zouden de horeca en niet-essentiële winkels in Nederland drie weken om 19 uur dichtgaan. Thuiswerk wordt zoveel mogelijk verplicht.

Meerdere media berichten over de plannen die de ontslagnemende Nederlandse premier Mark Rutte vrijdagavond zou bekendmaken. In Nederland gaat het aantal coronabesmettingen en -opnames weer door het dak, met een zware druk op de zorg als gevolg. 824 van de 1.000 bedden op intensieve zorg zijn bezet.

Volgens 'De Volkskrant' gaat de politiek voor een 'milde lockdown' van drie weken, in navolging van wat experts donderdag aanraadden. In die drie weken zouden horeca en niet-essentiële winkels een sluitingsuur van 19.00 uur opgelegd krijgen en is thuiswerk zoveel mogelijk verplicht. Het aantal mensen dat thuis mag samenkomen wordt beperkt tot vier. Voetbalwedstrijden zouden ook opnieuw zonder publiek plaatsvinden.

Het kabinet-Rutte zou ook nadenken over de invoering van het 2g-beleid, dat in delen van Oostenrijk en Duitsland is ingevoerd. Dat houdt in dat alleen wie volledig gevaccineerd of onlangs hersteld is van een coronabesmetting een groene coronapas krijgt.