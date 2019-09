Nederland geschokt door koelbloedige liquidatie van advocaat

De Nederlandse ‘Mocro War’ is gisteren ontspoord. De advocaat van een kroongetuige in een liquidatiezaak werd voor zijn huis in Amsterdam vermoord.

Nederland is in shock nadat een onbekende gisterenochtend de advocaat Derk Wiersum (44) voor zijn huis in Amsterdam heeft doodgeschoten. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De schutter vluchtte te voet weg. Waarschijnlijk komt hij uit de gevreesde bende van Ridouan T., Nederlands meest gezochte crimineel.

De liquidatie is het jongste bewijs dat de bende die steenrijk werd met cocaïnehandel voor niets terugdeinst. De Nederlandse minister van Justitie Ferd Grapperhaus had het gisteren over ‘een aanslag op de rechtsstaat’. ‘Wiersum is op een schofterige manier vermoord. De georganiseerde misdaad is weer een grens overgegaan’, zei hij.

Vergismoord

Wiersum was de advocaat van Nabil B., een kroongetuige in het Marengoproces, waarin Riduan T. en 15 andere verdachten terechtstaan voor een serie onderwereldmoorden. Volgens het Nederlandse openbaar ministerie vormden ze een ‘geoliede moordmachine’ die in wisselende samenstelling verantwoordelijk was voor meerdere moorden en moordpogingen. De aanleidingen waren divers: de slachtoffers zouden de bende verraden hebben of hun schulden niet betaald hebben.

Nabil B. werkte ook mee aan de liquidaties, maar liep over naar de politie na een ‘vergismoord’, waarbij een vriend van hem per ongeluk stierf. In ruil voor strafvermindering praatte hij zijn kompanen aan de galg.

Intussen wachten 14 verdachten in de cel op het begin van hun proces. Kopman Riduan T. en zijn rechterhand Saïd R. zijn nog steeds voortvluchtig.

B. moest zijn loslippigheid al eerder bekopen: in maart 2018 werd zijn broer Reduan doodgeschoten, een ondernemer die niets met de onderwereld te maken had. Sindsdien leeft de rest van zijn familie ondergedoken.

Mocro War

Dat nu ook zijn advocaat koelbloedig geliquideerd werd, toont dat Nederland maar moeilijk greep krijgt op de Mocro War, een ongezien wrede drugsoorlog tussen voornamelijk Marokkaanse en Antilliaanse Nederlanders. Die ontbrandde in 2012 in alle hevigheid nadat een lading van 200 kilo cocaïne verdwenen was in de haven van Antwerpen. Aanvankelijk waren er twee kampen, maar intussen is het strijdveld diffuser geworden.

Dit is een aanslag op de rechtsstaat. De georganiseerde misdaad is weer een grens overgegaan. Ferd Grapperhaus Nederlandse minister van Justitie

De hoofdrolspelers maken deel uit van een nieuwe generatie criminelen, die miljoenen verdienden met de smokkel van cocaïne via de havens van Antwerpen en Rotterdam en lang onder de radar konden werken, onder meer via versleutelde berichten. Ze beschikken over een leger van jonge kansarme mannen, die als schutter, spotter, chauffeur of wapenbewaarder fungeren tegen beloningen die een normaal maandinkomen soms nauwelijks overschrijden.

Waarnemers zijn het erover eens dat ze de aard van de georganiseerde misdaad in Nederland veranderd hebben. Het aantal liquidaties steeg niet alleen sterk - er waren er intussen meer dan 60 - ze werden ook meedogenlozer.

Afgehakt hoofd

Het macaberste voorbeeld is dat van Nabil Amzieb, wiens hoofd op klaarlichte dag voor het café van zijn kompanen werd gedropt. Daarnaast deinzen de bendeleiders er niet voor terug hun slachtoffers voor de ogen van hun vrouw of kinderen neer te schieten.

Almaar vaker worden ook mensen buiten het criminele milieu geviseerd. In 2016 werd de misdaadblogger Martin Kok vermoord omdat hij op zijn site Vlinderscrime.nl stukken geschreven had over Riduan T. en zijn bende. Dat nu ook een advocaat het slachtoffer werd, is in Nederland ongezien.