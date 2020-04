Nederland heropent basisscholen op 11 mei

Aanvankelijk geldt wel 'halve bezetting': leerlingen kunnen de helft van de tijd terug naar school, bijvoorbeeld in de voor- of namiddag, of om de twee dagen. De concrete invulling ligt bij de scholenkoepels. Als na enkele weken blijkt dat er geen gezondheidsproblemen opduiken, kunnen basisscholen weer volledige klassen toelaten. 'Voorzichtigheid nu is beter dan spijt achteraf', aldus Rutte. Leerkrachten krijgen ook dezelfde snelle toegang als het zorgpersoneel tot coronatests als ze zich ziek voelen. Een inkorting van de zomervakantie, om leerachterstand in te halen, is volgens Rutte niet aan de orde.