Nederland hoopt 1,5 meter op 20 september los te laten

De Nederlandse regering hoopt vanaf 20 september de 1,5 meter afstand in de hele samenleving te kunnen loslaten. Dat maakte premier Mark Rutte vrijdagavond bekend.

De Nederlandse regering gaf vrijdagavond een update van de coronasituatie in het land. 'De vierde besmettingsgolf is gelukkig snel gekeerd. En het aantal ziekenhuisopnames loopt naar verwachting niet verder op', stelde ze.

Nederland registreert gemiddeld 2.338 nieuwe besmettingen per dag, tegenover ruim 10.000 op 19 juli. Vrijdag lagen 646 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis, drie minder dan op donderdag. Tien dagen geleden waren dat er nog 719.

Dat de cijfers ten goede lijken te keren, schrijft het kabinet toe aan de vaccinatiecampagne. 'Deze week is de 22 miljoenste prik gezet. De vaccinatiegraad is hoog en neemt nog elke dag toe.' Volgens cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is ruim 71 procent van de volwassenen volledig ingeënt.