Nederland houdt afschaffing dividendbelasting tegen het licht

Het Brits-Nederlandse concern Unilever, bekend van Axe en Dove, maakte vrijdag bekend dat het zijn hoofdkantoor niet naar Nederland verhuist. De mededeling was een klap voor de regering van Mark Rutte, die wilde inzetten op een verbetering van het vestigingsklimaat voor multinationals.

Teleurstelling

De afschaffing van de dividendbelasting was vooral het stokpaardje van de liberale VVD van Rutte. Zijn coalitiepartners - CDA, D66 en ChristenUnie - waren geen grote voorstander van de plannen. Vooral bij de achterban van de links-liberale D66 was de onvrede bijzonder groot.

Nadat Unilever zijn beslissing bekend had gemaakt, liet de VVD vrijdagochtend nog verstaan door te zetten met de afschaffing. De partij benadrukte dat de maatregel noodzakelijk was om Nederland aantrekkelijker te maken voor bedrijven.

Opgetogen oppositie

De oppositiepartij GroenLinks juichte de aankondiging van Rutte toe als 'een overwinning van de democratie'. 'Eindelijk ziet dit kabinet in dat het afschaffen van de dividendbelasting niet heilig is', zei partijleider Jesse Klaver. 'Het is totale waanzin dat één bedrijf het kabinet een jaar lang gegijzeld hield.'