Nederland liet georganiseerde drugscriminaliteit jaren relatief ongemoeid

De aanslag op de Nederlandse misdaadverslaggever Peter R. de Vries is een voorbeeld van de almaar ernstiger vormen van geweld door de georganiseerde misdaad in Nederland. 'De autoriteiten lieten drugsbendes te lang ongemoeid.'

Een Poolse man van 35 en een Rotterdammer van 21 zitten in een Nederlandse cel op verdenking van de aanslag op misdaadjournalist Peter R. De Vries. De politie reed hun vluchtwagen klem op de snelweg, een uur nadat De Vries in hartje Amsterdam werd neergeschoten.

De politie is ervan overtuigd dat een van de mannen de schutter is die De Vries na zijn opname voor het televisieprogramma 'RTL Boulevard' onder vuur nam. Over het motief doet de Nederlandse recherche geen uitspraken, maar de drugscrimineel Ridouan Taghi komt nadrukkelijk in beeld.

De essentie De aanslag op misdaadjournalist Peter R. De Vries wordt in verband gebracht met drugsbaron Ridouan Taghi.

Het drugsgeweld in Nederland neemt steeds extremere vormen aan. Criminologen zeggen dat het beleid 'te lang wegkeek'.

Ook in ons land is er bezorgdheid over een mogelijke toename van geweld op journalisten en advocaten vanuit het criminele milieu.

Kroongetuigen intimideren

Taghi staat in Nederland samen met andere 16 medebeklaagden terecht voor zes liquidaties in het criminele milieu en pogingen daartoe. Het openbaar ministerie ziet hem als de leider van de bende.

De Vries raakte nauw betrokken bij dat liquidatieproces, dat bekendstaat onder de willekeurig gekozen naam Marengo. De misdaadverslaggever besloot in 2020 op te treden als 'vertrouwenspersoon' voor de kroongetuige in de zaak: Nabil B. Dat gebeurde nadat de advocaat van Nabil B., Derk Wiersum, en B.'s broer geliquideerd werden, vermoedelijk om de kroongetuige te intimideren.

Ongemoeid

Na de moord op Wiersum in 2019 kondigde de Nederlandse minister van Justitie Ferd Grapperhaus aan 110 miljoen euro uit voor de strijd tegen 'ondermijnende criminaliteit'. 90 miljoen daarvan ging naar een speciale eenheid tegen drugscriminaliteit, het Multidisciplinair Interventie Team (MIT). 'Het is nooit te laat', zegt criminologe Charlotte Colman (UGent). 'Maar de initiatieven die er waren, bleven lange tijd te beperkt.'

De politie stelde andere prioriteiten, zoals onlangs nog terrorisme. Daardoor kon die onderwereld blijven groeien. Charlotte Colman Criminologe UGent

'De georganiseerde drugscriminaliteit is jaren relatief ongemoeid gelaten', zegt Colman. Dat staat ook in een recent rapport over de Amsterdamse misdaadwereld van de Nederlandse criminologen Pieter Tops en Jan Tromp. 'De politie stelde andere prioriteiten, zoals onlangs nog terrorisme. De Belgische politie heeft dat ook gedaan. Dat zijn op zich logische keuzes, maar je trekt de aandacht weg van andere misdaad. Daardoor kon die onderwereld blijven groeien.'

Gevaar in België?

De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) vreest dat extreem drugsgeweld zoals dat uit Amsterdam vroeg of laat overwaait naar zijn stad. Er waren al de granaataanslagen in de stad en onlangs moesten twee Vlaamse journalisten nog onderduiken omdat ze bedreigingen kregen uit het drugsmilieu.

'Het is moeilijk te voorspellen of het geweld bij ons verder zal escaleren', zegt Colman. 'Het klopt dat er een drugsprobleem is in Antwerpen, maar het milieu is daar anders dan in Amsterdam. Antwerpen is nog altijd meer een doorvoerhaven. Amsterdam is een 'echte marktplaats' voor drugshandel en is veel groter dan die in Antwerpen: er is meer concurrentie en meer geld te verdienen. Dat brengt meer geweld met zich mee.'

De bekende Antwerpse advocaat Kris Luyckx beaamt dat: 'Het Antwerpse drugsgeweld is van een andere orde dan in Nederland. Al kan je niet uitsluiten dat het hier verergert.'

Kop van de slang

De Nederlandse en Belgische onderwereld zijn met elkaar vertakt: 'Er zijn minstens banden tussen de Nederlandse en Belgische drugscriminelen. Het gaat vaak om Nederlandse bendes die hier opereren of samenwerken met Belgische groepen. Maar 'de kop van de slang' zit nog altijd in Nederland', zegt hij. 'Het drugsmilieu is een harde wereld, en ze wordt steeds harder, dat merken wij advocaten ook.'

Sommige advocaten vinden het zelfs gevaarlijk om met spijtoptanten te werken. Luyckx: 'Als een cliënt in een drugsdossier zou zeggen 'ik word spijtoptant', dan zou ik niet noodzakelijk weigeren. De politie moet dan wel een veiligheidsanalyse maken. Toen ik voetbalmakelaar Dejan Veljkovic, de eerste spijtoptant in ons land, ging bijstaan, is dat ook gebeurd. Maar toen was politietoezicht niet nodig.'