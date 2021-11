Nederland overweegt extra kerncentrales

In de moeizame evenwichtsoefening tussen voldoende energiezekerheid en grotere klimaatvriendelijkheid lijkt Nederland te kiezen voor extra nucleaire capaciteit. Terwijl de Belgische minister Tinne Van der Straeten (Groen) de kernuitstap in 2025 bepleit en wil opvangen met gascentrales, wat Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) tegenhoudt, ligt bij onze noorderburen de bouw van een of twee nieuwe kerncentrales op de formatietafel. Dat schrijft De Volkskrant vrijdag.