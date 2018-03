Nederland plant statiegeld op kleine plastic flessen

Nederland gaat vanaf 2021 statiegeld invoeren op kleine plastic flessen. Tenzij de verpakkingsindustrie er voor die tijd in slaagt de hoeveelheid plastic flesjes in het zwerfafval met 70 tot 90 procent te verminderen.

Na lange gesprekken met de verpakkingssector, supermarkten en frisdrankbedrijven heeft de Nederlandse regering de knoop doorgehakt over het statiegeld op kleine plastic flessen, die in hoofdzaak uit PET bestaat. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven, spreekt van een doorbraak. Er was lang weerstand tegen het plan vanuit de verpakkings- en retailsector.

Van Veldhoven denkt aan de invoering van 10 tot 15 cent statiegeld op kleine plastic frisdrank- en waterflessen tot één liter. De flesje moeten worden ingezameld bij supermarkten. De staatssecretaris gaat met de verpakkingssector overleggen hoe het systeem het beste kan worden vormgegeven, schrijft ze aan de Kamer.

Maar de sector kan de invoering van statiegeld nog tegenhouden. Jaarlijks komen er tussen de 50 en 100 miljoen kunststof flesjes in het zwerfafval. Als de sector er in slaagt die afvalberg met 70 tot 90 procent te verminderen, komt de maatregel er niet. Ook moet dan 90 procent van deze ingezamelde flessen worden hergebruikt.

'Statiegeld helpt - dat weten we - dus de invoering van statiegeld op kleine flesjes zet ik in gang. Maar als een andere aanpak sneller hetzelfde resultaat boekt, is statiegeld niet nodig. Zolang we de plasticsoep maar aanpakken en we van oude flesjes, nieuwe flesjes maken', stelt Van Veldhoven

Er wordt in de Tweede Kamer ook al lang op aangedrongen om statiegeld op blikjes in te voeren. Maar dat bleek nog een stap te ver.

België

Ook in België pleiten sommigen voor de invoering van statiegeld op plastic flessen. Ons land heeft met Resilux een van de grootste Europese spelers in PET-verpakkingen. 'België heeft al een zeer goed systeem van recyclage', zegt Resilux-ceo Dirk De Cuyper. 'Via het systeem van de blauwe PMD-zakken wordt meer dan 90 procent van de pet-flessen gerecycleerd. Ook andere landen als Zwitserland komen aan gelijkaardige percentages. Via sensibilisering en een goede ophaling zijn zeer goede resulaten te bereiken.'