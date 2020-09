Nederland pompt 20 miljard euro in groeifonds

Volgens de twee ministers maken de economische gevolgen van het coronavirus duidelijk dat welvaart en economische groei niet vanzelfsprekend zijn. Daar komen nog andere uitdagingen bij, zoals de vergrijzing, klimaatverandering en een lagere groei van de productiviteit. Volgens de ministers onderstreept dit alles het belang van buffers op te bouwen in goede tijden buffers zodat in slechte tijden kan worden geïnvesteerd in plaats van bezuinigd.