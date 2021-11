Nederland scherpt coronabeleid fors aan

Nederland ziet het aantal coronabesmettingen razendsnel oplopen, ook al is zowat 84 procent van de volwassenen volledig gevaccineerd. Maandag werden 7.744 nieuwe besmettingen gemeld, 315 meer dan het gemiddelde van de voorbije zeven dagen. Maar dat is een onderschatting, omdat de cijfers op gegevens van zondag slaan. Op die dag wordt minder getest.

Coronapas verplicht

Volgens Nederlandse media kondigt het duo een verstrenging aan van het beleid. Vanaf vrijdag zou de coronapas verplicht worden voor wie naar een museum, pretpark, zwembad of sportschool wil. Een optie is om de pas ook te verplichtingen in het hoger onderwijs, maar dat kan alleen maar via een wetswijziging door het parlement.

Ook het mondmasker keert terug in publieke ruimtes, waaronder musea, bibliotheken en gemeentehuizen. Het is nog onduidelijk of mondkapjes ook in winkels verplicht worden. Waarschijnlijk komt er wel een advies om weer meer thuis te werken. Dat advies was eind september nog ingetrokken, als onderdeel van een versoepeling van het coronabeleid.