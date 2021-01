Nederland verlengt lockdown met drie weken

Zorgen om de Britse coronavariant nopen premier Mark Rutte tot een verlenging van de strenge coronamaatregelen. Het kabinet bekijkt ook of een avondklok een concreet nut kan hebben.

'De vaccinatie biedt ons licht aan het einde van de tunnel. Maar we zijn er nog niet vandaag of morgen', zei de Nederlandse premier Mark Rutte tijdens een persconferentie. Omdat de cijfers niet snel genoeg dalen en omdat er onrust is over de Britse virusvariant wordt de lockdown in Nederland verlengd met drie weken. Niet-essentiƫle winkels, horecazaken, musea, theaters en scholen blijven dicht, al zeker tot 9 februari. Er wordt stap voor stap bekeken wanneer er versoepeld kan worden.

Een avondklok is een nuttige oplossing om groepsvorming tegen te gaan en thuisbezoek te beperken, maar we willen weten wat het concreet zal opleveren. Mark Rutte Nederlandse premier

In Nederland is het dagelijkse besmettingscijfer gedaald tot onder de 5.000. Toen de lockdown een maand geleden inging, waren dat er dubbel zoveel. De cijfers dalen dus wel, maar de regering maakt zich zorgen om de Britse mutatie van het coronavirus, die een pak besmettelijker is. 'Op dit moment maakt die variant 2 tot 5 procent van de besmettingen in Nederland uit', zei minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. 'Maar omdat die zo veel besmettelijker is, kan dat snel oplopen. Daarom moeten we er alles aan doen om dat tempo terug te dringen.'

Avondklok

Een avondklok wordt nog niet ingevoerd, maar de regering heeft het Outbreak Management Team (OMT) om spoedavies gevraagd over de maatregel. 'Het is een nuttige oplossing om groepsvorming tegen te gaan en thuisbezoek te beperken, maar we willen weten wat het concreet zal opleveren', zei Rutte.

Er volgt ook nog een OMT-advies over de effecten van de Britse variant van het coronavirus op kinderen. Aan de hand daarvan beslist het kabinet of en wanneer het primair onderwijs en de kinderopvang open kan. Als dat meezit, zou het kleuter- en basisonderwijs misschien opnieuw kunnen opstarten op 25 januari, zei Rutte voorzichtig.