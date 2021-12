Nederland vervroegt kerstvakantie in strijd tegen corona

Het ontslagnemende kabinet van premier Mark Rutte besliste dinsdag de kerstvakantie met vier dagen te vervroegen. Vanaf volgende week dinsdag gaan de basisscholen dicht. Ze mogen maandag nog openblijven om opvangproblemen te vermijden of het eerste semester af te sluiten.

De extra dagen vakantie moeten een adempauze inbouwen in de aanloop naar het kerstweekend over tien dagen. Het is de bedoeling te vermijden dat kinderen die op school zijn besmet met het coronavirus kwetsbare familieleden besmetten tijdens de feesten.