Nederland voert avondklok in

Nederland voert een avondklok in om de corona-epidemie in te dijken. 'We moeten het uiterste doen om een derde golf voor te blijven', zei premier Mark Rutte.

De Nederlandse premier Mark Rutte kondigde woensdagmiddag een verscherping van de coronamaatregelen aan. De meest omstreden ingreep is de invoering van een avondklok, van 20.30 uur tot 4.30 uur. De maatregel gaat over een paar dagen in, na een debat in de Tweede Kamer. De avondklok zou gelden tot 9 februari.

De beslissing is nog niet definitief. De regering wil eerst de goedkeuring van het parlement. Over de avondklok werd de voorbije weken stevig gebikkeld in politiek Den Haag. In de Tweede Kamer was er lang geen meerderheid voor de ingrijpende maatregel. Maar volgens de Nederlandse media zou het verzet zijn gekanteld.

Britse variant

De ommekeer heeft veel te maken met de snelle verspreiding van de Britse variant van het coronavirus. Rutte waarschuwde dat volgens de experts een derde coronagolf dreigt. 'We moeten het uiterste doen om die derde golf voor te blijven.' Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge benadrukte dat de Britse variant een pak besmettelijker is.

Nederland bant ook vluchten uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika.

Vanaf 23 januari komt er ook een vliegverbod voor vluchten uit landen die het meeste risico betekenen. Het gaat voorlopig om het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en alle landen van Zuid-Amerika. Het verbod blijft van kracht tot de regering een verplichte quarantaine voor reizigers kan invoeren.