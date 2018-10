Nederland zet door met afschaffing dividendbelasting ondanks Unilever

De Nederlandse premier Mark Rutte wil nog steeds in 2020 de dividendbelasting afschaffen, ook nu de reus in consumentengoederen Unilever beslist heeft om geen puur Nederlands bedrijf te worden. Maar de tegenstand groeit.

Het is een mokerslag voor de regering-Rutte: Unilever , de maker van onder meer Dove, Lipton, Axe en Sun, ziet af van de plannen om een eengemaakt hoofdkantoor te creëren in Rotterdam. Unilever heeft een duale structuur, en heeft zowel de Britse als de Nederlandse nationaliteit. De volledige komst van Unilever naar Nederland was een van de voornaamste argumenten van de Nederlandse regering om de dividendtaks af te schaffen. Want ook het Verenigd Koninkrijk heft geen dividendbelasting.

Het Nederlandse kabinet komt vandaag samen over de beslissing. 'We gaan er nu over praten en alle consequenties overzien', zei staatssecretaris Menno Snel (D66) vrijdagmorgen. 'We hadden het graag anders gezien'.

Oppositie vraag intrekking

Vrijdagochtend vroegen verschillende oppositiepartijen de intrekking van het plan om de dividendbelasting af te schaffen. 'Het allerlaatste argument voor afschaffing valt nu weg', zei GroenLinks-voorman Jesse Klaver. Ook PvdA en PVV vroegen meteen om van de plannen af te zien. De afschaffing kost de Nederlandse overheid naar schatting 1,9 miljard euro, waarvan vooral buitenlandse beleggers profiteren. Nederlanders kunnen de dividendbelasting immers via hun aangifteformulier recupereren.

'Wat Unilever ook beslist, dat doet niets af aan het vaste voornemen van de VVD om een einde te maken aan de dividendbelasting', zei woordvoerder Aukje de Vries woensdag al. 'Het gaat om een breder perspectief waarin ook de brexit, de veranderingen in het Amerikaanse belastingsysteem en dreigende handelsoorlogen een rol spelen. We lopen niet weg voor maatregelen die niet populair zijn maar wel nodig.'

De liberale VVD stelt dat de afschaffing van de taks nodig is om genoeg multinationals in Nederland te houden, als deel van een totaalpakket dat Nederland aantrekkelijker moet maken voor bedrijven en hoofdkantoren. Verschillende hooggeplaatste VVD'ers herhaalden dat vrijdag weer. Premier Rutte gaf nog geen verklaring.

Coalitiepartners

De andere coalitiepartners CDA, D66 en ChristenUnie zijn echter geen grote voorstanders van de afschaffing. D66 discussieert zaterdag tijdens een congres over de belasting. De CDA wil compensaties wegens de oplopende kosten van de maatregel. Bij de begrotingsopmaak werd de kostprijs geschat op 1,4 miljard euro. Nu is dat al 500 miljoen euro meer.