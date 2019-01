Nederland ziet hand van marketeer Erik Saelens in VVD-campagne

De centrumrechtse partij VVD domineert in Nederland met enkele relletjes het politieke debat. De Nederlandse media zien daar de hand in van een Belg: marketinggoeroe Erik Saelens.

Een provocatieve campagne waarin Nederland wordt voorgesteld als een 'teer vaasje', enkele welgemikte uithalen naar de coalitiepartners en enkele gepeperde uitspraken in interviews, onder andere over de 'witte wijn sippende elite in Amsterdam'. Meer heb je niet nodig om in Nederland het politieke debat totaal te beheersen, maakt regeringspartij VVD duidelijk.

Dat de steekvlammetjes van de VVD een hoop hoongelach en kritiek opleveren, is meteen mooi meegenomen.

Al enkele weken is de partij van premier Mark Rutte niet weg te branden van de voorpagina's en uit de tv-journaals. In die mate dat de toonaangevende Nederlandse de Volkskrant zich dinsdag afvraagt 'of er nog wel een andere partij dan de VVD bestaat'.

De Nederlandse pers kijkt met grote ogen naar 'de grote VVD-show', en vraagt zich in één adem af waar de liberalen de mosterd voor die offensieve aanpak halen. In België, meent de Volkskrant.

Vlaamse mosterd

Schermvullende weergave Marketeer Erik Saelens van Brandhome bij de voorstelling van zijn boek over de N-VA-campagne uit 2014. ©Dries Luyten

Volgens de krant heeft de VVD over de landsgrenzen heen gekeken naar de aanpak van de N-VA en daar inspiratie uit geput. Meer zelfs: het VVD-offensief zou zijn geïnspireerd op Erik Saelens, de oprichter van het merkenbureau Brandhome, die sinds de campagne van 2014 de N-VA bijstaat in haar marketing.

Over die succesvolle campagne schreef Saelens het boek 'Gebrandmerkt: logboek van een N-VA-campagne'. De lessen die de marketinggoeroe daarin declameert, zouden aan de basis liggen van de huidige VVD-strategie. Zoals Saelens in zijn boek schrijft: 'Direct knallen is de boodschap. Throw the first bomb in the first day of war.'

Dat de steekvlammetjes van de VVD een hoop hoongelach en kritiek opleveren, is meteen mooi meegenomen. Opnieuw uit 'Gebrandmerkt': 'Allemaal lopen ze er met beide voeten in. Ik kan mijn plezier niet op als ik al die criticasters tekeer zie gaan. Zonder het te beseffen, bouwen ze onze campagne.'

Mark Rutte heeft het in een interview over 'witte wijn sippende elite' in Amsterdam, een uitspraak waar dagenlang over gepalaverd werd in klassieke en op sociale media.

Tactisch genie

In hoeverre Saelens rechtstreeks heeft bijgedragen aan het VVD-offensief, is niet helemaal duidelijk. Er lopen dan wel gesprekken over een samenwerking, maar die zouden nog niet zijn afgerond. Als de VVD echt een Saelens-doctrine volgt, zoals de Nederlandse media analyseren, dan is dat louter geïnspireerd op het boek van de marketeer en niet zozeer door Saelens als tactisch genie aan de zijlijn die de VVD-troepen dirigeert.

Wie is Erik Saelens? Erik Saelens is de oprichter en strategisch directeur van Brandhome. Met dat marketingbureau begeleidde hij al meer dan 250 klanten wereldwijd bij hun merkenstrategie en communicatie. Hij is ook een veelgevraagd spreker en auteur van ondertussen 15 boeken over marketing en communicatie. Brandhome is ook actief in politieke communicatie, met als bekendste voorbeeld de federale N-VA-campagne in 2014. Hij is onder meer het brein achter de kabouterbeeldjes met opgestoken V-vingers die toen prominent figureerden, een variant op de met middenvinger zwaaiende oranje kabouters die hij met Brandhome vereenzelvigde.

Het beeld van één strategisch genie als spin in het politieke web is overdreven, relativeert Piet De Zaeger, de algemeen directeur van de N-VA. 'Zo'n campagne is een wisselwerking tussen het partijsecretariaat en het reclamebureau, waarbij een hoop ideeën over en weer gaan. Wij bepalen de inhoud en Brandhome de verpakking van die inhoud en hoe die praktisch naar buiten wordt gebracht - welke timing, in welke media en met welke budgetten.'

Wij bepalen de inhoud van de campagne en marketeer Brandhome de verpakking van die inhoud en hoe die praktisch naar buiten wordt gebracht. Piet De Zaeger Algemeen directeur N-VA

'Op die manier werkt Brandhome mee de communicatiestrategie uit', gaat De Zaeger voort. 'Maar dat is nog iets anders dan dat het bepaalt waarover we het moeten hebben. Dat is niet het geval, of toch niet bij ons.'

Toch wil de algemeen directeur van de N-VA de bijdrage van Brandhome niet minimaliseren. 'Erik heeft voor ons absoluut een toegevoegde waarde. Hij is letterlijk dag en nacht aan het werk, wat honderden ideeën oplevert. Negen van die tien laat je dan uiteindelijk liggen, maar met dat tiende maakt hij wel het verschil. Voor de huidige campagne blijven we dan ook met Brandhome werken.'