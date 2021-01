Nederlandse PvdA krijgt allicht voor het eerst vrouwelijke leider

Het bestuur van de Nederlandse sociaaldemocraten heeft maandag oud-minister Lilianne Ploumen voorgedragen als lijsttrekker.

Acht weken voor de Nederlanders een nieuw parlement kiezen, zijn de politieke partijen druk doende met het uitzetten van hun pionnen en verkiezingsstrategieën. Vooral bij de sociaaldemocraten drong zich op het laatste nippertje nog flink wat puzzelwerk op. De PvdA moest in allerijl op zoek naar een nieuwe lijsttrekker nadat Lodewijk Asscher vorige week donderdag een stap had opzijgezet vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire, een doorgeslagen heksenjacht op sociale fraude die vlak voor het weekend de Nederlandse regering tot een knieval bracht.

In Nederlandse media passeerden de afgelopen dagen verschillende namen de revue. In de eerste plaats kwam de nummer twee op de PvdA-lijst, de populaire Kamervoorzitter Khadija Arib, in beeld. Maar zij gaf al snel aan de post van lijsttrekker niet te ambiëren en liever in te zetten op een nieuw mandaat als voorzitter van de Tweede Kamer.

Als de leden haar kandidatuur zaterdag goedkeuren, wordt ze de eerste vrouw die het tot partijleider schopt in het 75-jarige bestaan van de PvdA.

Daarnaast circuleerden de namen van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb, oud-minister Jeroen Dijsselbloem en Frans Timmermans, de vicevoorzitter van de Europese Commissie die de PvdA bij de Europese verkiezingen van 2019 naar de winst loodste. Maar ook zij voelden er weinig voor bij de verkiezingen van 17 maart de degens te kruisen met ervaren rotten als Mark Rutte (VVD), Geert Wilders (PVV) of Jesse Klaver (GroenLinks).

Melkboer

Lilianne Ploumen heeft wel zin in zo'n avontuur. De ex-partijvoorzitter en oud-minister nam vorige week per direct het fractieleiderschap van Asscher over in de kamer. Op de oorspronkelijke PvdA-lijst stond ze op plaats drie. Ze had al eerder aangegeven Asscher te willen opvolgen als die zijn post zou verlaten.

Ploumens landelijke bekendheid en haar politieke ervaring speelden in haar voordeel. Daarnaast ligt ze goed bij het partijbestuur. 'Ik heb er even over moeten nadenken, maar ik ben klaar om lijsttrekker van de partij te worden. Want politiek is dé manier om iets te veranderen. En hoe kun je dat beter doen dan door partijleider te zijn?', zei ze maandag na haar voordracht.