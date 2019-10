Nederlandse boeren leggen Den Haag lam

Kop van Jut

Stikstof

Onder meer het stikstofbeleid van de Nederlandse regering is hen een doorn in het oog. De Nederlandse Raad van State oordeelde in mei dat de regering te weinig doet om de stikstofneerslag in kwetsbare natuurgebieden tegen te gaan. Door de uitspraak werden honderden projecten waar stikstof mee gemoeid was - bouwprojecten, wegen of stallen - uitgesteld of geannuleerd. Een strenger beleid drong zich op.