Nederlandse corona-experts bepleiten strenge lockdown

In Nederland dringen de corona-experts er bij de regering op aan een strenge lockdown in te stellen om de opmars van de omikronvariant af te remmen. Als het aan hen legt, blijven alleen essentiële winkels open.

Omikronvariant

Of het Nederlandse kabinet het advies van de experts volgt, was vrijdagavond nog koffiedik kijken. Het demissionaire kabinet van premier Mark Rutte komt zaterdag wel bij elkaar voor spoedoverleg over het nieuwe OMT-advies. Of het de bedoeling is meteen knopen door te hakken, is niet bekend.