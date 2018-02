Nederlandse ex-premier Lubbers overleden

De Nederlandse ex-premier Ruud Lubbers is op 78-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de Nederlandse Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt.

Lubbers was een van de grote namen uit de Nederlandse naoorlogse politiek. Hij was een generatie- en ambtsgenoot van de in 2013 overleden Belgische ex-premier Wilfried Martens.

De christendemocraat nam in 1973 zijn eerste ministerambt op, als minister van Economische Zaken in het Kabinet-Den Uyl. Van 1982 tot 1984 was hij een eerste keer minister-president van Nederland.

In 1986 haalde Lubbers met zijn partij CDA een groot verkiezingssucces. Hij leidde tot 1989 het tweede kabinet onder zijn naam, samen met de liberale VVD. Daarna volgde een derde ambtstermijn met de socialistische PvdA. In 1994 leed het CDA een nederlaag en verdween Lubbers uit beeld in de Nederlandse toppolitiek.

Lubbers bleef na zijn politieke carrière actief als hoogleraar en belangenbehartiger van diverse organisaties, zoals het World Wildlife Fund. In 1995 werd hij benoemd tot minister van staat. Eind 2000 werd hij Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR). Daar stapte hij in 2005 weer op na een reeks klachten over seksuele intimidatie, die Lubbers altijd heeft ontkend.

Lubbers maakte in 2006 en 2010 nog even een politieke comeback in Nederland als informateur na verkiezingen.

'Overtuigd Europeaan'

Nederland verliest een staatsman met een grote statuur. Mark Rutte Nederlands minister-president

De Nederlandse premier Mark Rutte zegt in een reactie geschokt te zijn door het overlijden van Lubbers. Hij roemt de CDA'er om hoe hij Nederland in de jaren tachtig door slecht economisch weer loodste. ‘Nederland verliest een staatsman met een grote statuur.’

Rutte benadrukt dat zijn voorganger niet alleen iemand was die hij uit zijn jeugd kende, maar ook dat hij als informateur in 2010 betrokken was bij de vorming van het tweede kabinet-Rutte.

‘Ik heb hem toen en later leren kennen als een intelligent, wijs en betrokken mens’, aldus de premier. ‘Mijn hart en gedachten zijn nu bij zijn vrouw Ria, zijn kinderen en kleinkinderen. Hen wens ik alle kracht toe die nodig is om dit grote verlies te dragen.’

‘Ruud Lubbers was daarnaast een overtuigd Europeaan en wereldburger. In een tijd die bol stond van de internationale spanningen heeft hij Nederland internationaal een gezicht gegeven. Tot ver buiten onze landsgrenzen werd hij gezien en gewaardeerd.’

Uitvaart