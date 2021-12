Nederlandse formatie in laatste rechte lijn

Verschillende media melden dat een akkoord in de aanslepende Nederlandse regeringsonderhandelingen een kwestie van dagen is.

Volgens de Nederlandse krant NRC zitten de formatiegesprekken in Nederland in een afrondende fase. De informateurs Johan Remkes (VVD) en Wouter Koolmees (D66) presenteren het coalitieakkoord tussen de VVD, het CDA, D66 en de ChristenUnie volgende week aan de kamerfracties van die partijen.

Er liggen verregaande plannen op tafel om stikstofintensieve landbouwers uit te kopen.

Dat had ook al dit weekend gekund, maar de ChristenUnie - die streng is in de christelijke leer - beschouwt zondag als een rustdag. Mee daardoor schuift de beoordeling van het coalitieakkoord door naar maandag.

De verwachting is dat ontslagnemend premier Mark Rutte wordt aangesteld als formateur zodra de Tweede Kamer instemt met de nota. De VVD-voorzitter zou dan zijn ministerploeg moeten samenstellen, wat wellicht een paar weken in beslag neemt. Begin januari zou het kabinet-Rutte IV van start kunnen gaan.

Woningnood

Over het akkoord zijn nog niet veel details bekend, maar ingewijden melden aan de Nederlandse kranten dat er wel een consensus is om tientallen miljarden uit te trekken voor de prangendste dossiers. Het geld is in eerste instantie bestemd om de klimaatinspanningen op te schroeven en het stikstofprobleem aan te pakken. Er liggen verregaande plannen op tafel om stikstofintensieve landbouwers uit te kopen.

Daarnaast zou de woningnood - die in Nederland tot exploderende huizenprijzen leidt - worden aangepakt. Rutte IV zou met een eenmalige investering mikken op een versnelling van de woningbouw. Ook structurele investeringen in het onderwijs zouden deel uitmaken van de nota, net als de invoering van rekeningrijden voor zowel elektrische als benzineauto's.

Ongewoon lang