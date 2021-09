Nederlandse informateur adviseert vorming minderheidskabinet

De Nederlandse informateur Mariëtte Hamer adviseert de Tweede Kamer een informateur van VVD-huize te benoemen. 'Die moet op zoek naar een minderheidscoalitie', schrijft ze in haar eindrapport.

Ruim vijf maanden na de Nederlandse parlementsverkiezingen blijft de patstelling in de regeringsvorming compleet. Dat stelde informateur Mariëtte Hamer donderdag. 'Helaas moet ik concluderen dat op dit moment geen coalitieonderhandelingen gestart kunnen worden die gericht zijn op de vorming van een meerderheidskabinet', schreef de sociaaldemocratische politica in het eindverslag na haar informatieopdracht.

De Tweede Kamer had Hamer op 12 mei het veld in gestuurd. Haar taak? Bij de rechts-liberale VVD, het links-liberale D66, het christendemocratische CDA, de sociaaldemocratische PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie de temperatuur meten om een meerderheidskabinet op de been te brengen.

Handdoek in de ring

Ruim 3,5 maanden later gooit ze gefrustreerd de handdoek in de ring. 'Hoewel er op basis van de inhoud voldoende aanknopingspunten zijn om tot een meerderheidscoalitie uit het brede midden te komen, werpen de zes partijen uit dit brede midden op andere gronden dan de inhoud blokkades dan wel voorwaarden op die onverenigbaar zijn', zei ze.

De VVD van premier Mark Rutte voelt niets voor een regering met D66, GroenLinks en de PvdA omdat de partij vreest gekneld te zitten tussen linkse partijen. De ChristenUnie wil geen coalitie met de rechts-liberalen zolang Rutte kandidaat-premier is. En GroenLinks en de PvdA zijn niet van plan zonder de ander te besturen.

Volgens Hamer rest de Tweede Kamer slechts één optie: een nieuwe informateur aanstellen. En liefst iemand van VVD-signatuur, voegde ze eraan toe. Voor die job circuleert de naam van Johan Remkes, een oud-minister van Binnenlandse Zaken en ex-vicepremier.

Drie pistes

Als alles volgens planning verloopt, stuurt de Tweede Kamer de 70-jarige politicus dinsdag in de arena. Hamer waarschuwt haar beoogde opvolger dat succes bij de gesprekken over de vorming van een minderheidskabinet allerminst gegarandeerd is. 'De totstandkoming van zo'n coalitie is zeer broos.'

Remkes gaat wellicht drie pistes bestuderen: een coalitie van VVD-D66-CDA, een combinatie van VVD met D66 en een kabinet van VVD met CDA. Elk van die opties heeft de steun van de oppositie in de Tweede Kamer nodig. Het is zeer de vraag of GroenLinks en de PvdA geneigd zijn gedoogsteun te verlenen nadat ze eerder deze week afgeserveerd werden door de VVD en het CDA.