Nederlandse licentie redt kritische Poolse nieuwszender van omstreden mediawet

Het juridisch manoeuvre lijkt vooral een aanval op het regeringskritische TVN, dat in handen is van de mediareus Discovery. Omdat de licenties van de zenders eind volgende maand verlopen en een verlenging al een hele tijd uitblijft, ging het Amerikaanse moederbedrijf op zoek naar een alternatieve optie.

Dochterbedrijf

Die vond Discovery bij onze noorderburen. 'Als de Poolse omroepraad de licentie niet hernieuwt, laat de Nederlandse licentie ons toe om, in overeenstemming met de Poolse en Europese wetgeving, te blijven uitzenden', stelt Kasia Kieli, de Europese topman van Discovery, in een persmededeling . Om helemaal op zeker te spelen, komt er ook een Nederlandse dochteronderneming: Polish Television Holding. Zo fietst Discovery rond het verbod op niet-Europese bedrijven.

Hoewel het management van de Amerikaanse mastodont zich zelfverzekerd toont over de oplossing, benadrukt Discovery dat de strijd niet over is. 'Dit lost het probleem niet op dat we hebben met de nieuwe mediawet', klinkt het. 'De wet treft al onze zenders, waardoor de vrijheid van meningsuiting, de onafhankelijkheid van de media en het privé-eigendom worden ondermijnd.'