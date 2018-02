Nederlandse minister in opspraak na leugen over Poetin

Nederlands minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra erkent dat hij een ontmoeting met Russisch president Vladimir Poetin verzon.

In Nederland is ophef ontstaan rond minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra. Die zei in 2016, toen hij fractievoorzitter was van de rechtsliberale regeringspartij VVD, dat hij in 2006, samen met toenmalig Shell-topman Jeroen van der Veer, een ontmoeting had gehad met de Russische president Vladimir Poetin in diens buitenverblijf. Maandag, na maandenlang aandringen van de krant De Volkskrant, moest hij echter toegeven dat die meeting nooit heeft plaatsgevonden.

Halbe Zijlstra vertelt over zijn 'ontmoeting' met Vladimir Poetin.

Zijlstra haalde die vermeende meeting destijds aan op een VVD-partijcongres om Poetins steeds agressievere buitenlandpolitiek - Rusland had de jaren voordien de Krim geannexeerd, moeide zich in de Oekraïense burgeroorlog, en schoot lijnvlucht MH17 met 193 Nederlanders neer- te illustreren. Volgens Zijlstra had Poetin hem zijn idee van een Groot-Rusland uitgelegd. 'Zijn antwoord was Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne en de Baltische Staten. En oh ja, Kazachstan was 'nice to have'", aldus Zijlstra.

De minister geeft nu toe dat hij de quote enkel gehoord heeft van iemand die Poetin wel ontmoette. Om zijn bron niet in problemen te brengen, verzon Zijlstra dan maar er zelf bij geweest te zijn. 'Het is niet verstandig geweest. Ik had het anders moeten doen', erkent hij aan De Volkskrant. De inhoud blijft wel kloppen, aldus Zijlstra. 'De geopolitieke betekenis van die woorden waren en zijn groot. Ik vond het daarom van politiek belang deze uitspraken wereldkundig te maken.'

De onthulling is des te pijnlijker omdat Zijlstra morgen naar Moskou afreist om er woensdag zijn Russische ambtsgenoot Sergei Lavrov te ontmoeten. Nederland beticht Rusland er al jaren van 'desinformatie' te spuien over het neerhalen van lijnvlucht MH17, maar blijkt nu zelf een minister te sturen die de waarheid met een korreltje zout neemt.

Volgens partijgenoot en premier Mark Rutte maakte Zijlstra inderdaad 'een grote fout', maar komt zijn geloofwaardigheid niet in gevaar. Zijlstra kan dan ook aanblijven als minister van Buitenlandse Zaken, een functie die hij pas sinds in oktober bekleedt.