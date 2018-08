Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken: België 'onleefbaar land'

Het is een uitglijder voor de liberale minister van Buitenlandse Zaken die in juli al in opspraak kwam nadat hij ex-kolonie Suriname een 'failed state' had genoemd. De Standaard wist de hand te leggen op een besloten lezing die Blok in juli hield. Daarin zei hij 'de grootste partij van Zwitserland is al jarenlang een soort PVV (de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders, red.), alleen heet ze daar anders. Dat zijn partijen waarvan ik het denkbeeld niet deel, maar het is niet zo dat Zwitserland (door de opkomst van het populisme) een onleefbaar land is geworden. Of België, althans niet meer onleefbaar dan het daarvoor al was.'