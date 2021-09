De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag stapt op nadat de Kamer een motie van afkeuring heeft aangenomen. Kaag kwam onder vuur na de evacuatieoperatie in Afghanistan.

Kaag was minister van Buitenlandse Zaken in het ontslagnemend kabinet-Rutte III. Ze kreeg felle kritiek na de evacuatiemissie in Afghanistan deze zomer. De Tweede Kamer verwijt haar te laat in actie te zijn gekomen.

Volgens de Kamerleden is te veel tijd verspild bij het terughalen van de tolken die Nederlandse militairen in Afghanistan hebben geholpen en gevaar lopen onder het talibanregime. Honderden Nederlanders zijn achtergebleven in Afghanistan.

Als het beleid wordt afgekeurd, moet de minister gaan. Sigrid Kaag Nederlands minister van Buitenlandse Zaken (D66)

Kaag gaf tijdens het debat in de Kamer toe dat inschattingsfouten zijn gemaakt. De regering had de snelheid onderschat waarmee de taliban zouden oprukken. Die uitleg was ook in België te horen bij de start van de evacuatiemissie.

Volgens Kaag is er niet 'totaal gefaald' bij de evacuatie. Er zijn in korte tijd 2.100 mensen geëvacueerd. Maar ze 'betreurt ten diepste' dat de regering er niet in is geslaagd iedereen te evacueren.

'Onverantwoord'

De motie van afkeuring kreeg 78 stemmen voor en 72 tegen. De regeringspartij ChristenUnie stemde met de voltallige oppositie voor de motie. 'Ik kan niet anders dan de consequenties aanvaarden. In mijn opvatting over democratie en cultuur van ons bestuur moet de minister gaan als het beleid wordt afgekeurd', zei Kaag. De politica benadrukte dat het ministerie verder werkt om mensen te evacueren.

Een motie van afkeuring leidt niet noodzakelijk tot het ontslag van een minister, zoals bij een motie van wantrouwen. Kaag had bij een motie van wantrouwen tegen Mark Rutte gezegd dat ze zou zijn opgestapt als ze in zijn schoenen had gestaan. Ze blijft wel aan als leider van de links-liberale partij D66. In die rol probeert ze al maanden een coalitie te vormen met Rutte.