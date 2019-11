Nederlandse minister verzweeg burgerdoden in Irak tegen parlement

De Nederlandse minister van Defensie Ank Bijleveld informeert de Nederlandse pers over de F-16 aanval in Irak.

Een Nederlandse F-16 heeft vier jaar geleden tientallen burgerdoden gemaakt bij een bombardement tegen Islamitische Staat in Irak. Nu Nederland niet langer in het land actief is, wil de politiek daar openlijker over communiceren.

Een Nederlandse F-16 heeft vier jaar geleden bij een bombardement tientallen doden gemaakt, maar toenmalig minister Jeanine Hennis-Plasschaert heeft in de Tweede Kamer verzwegen dat onder hen ook burgers waren. Dat heeft minister van Defensie Ank Bijleveld maandag gezegd.

De aanval van 3 juni 2015 was gericht tegen een doel van de terreurgroep Islamitische Staat (IS) in de stad Hawija in Irak. Doordat in de geviseerde autobomfabriek veel meer explosief materiaal was opgeslagen dan gedacht, vielen ongeveer 70 doden. Volgens ooggetuigen waren onder hen ook kinderen. Om hoeveel burgers het ging, is volgens het Nederlandse ministerie van Defensie niet meer vast te stellen.

Bij een andere aanval door een Nederlandse F-16 op Mosoel, in de nacht van 20 op 21 september van dat jaar, vielen waarschijnlijk vier burgerdoden. De aanval was gericht tegen een vermeend hoofdkwartier van IS, maar achteraf bleek het om een woonhuis te gaan.

Een van de bloedigste aanvallen

Hennis meldde eind juni 2015 dat voor zover bekend geen burgerdoden waren gevallen bij Nederlandse aanvallen tegen IS, maar volgens Bijleveld wist ze toen al dat dat waarschijnlijk wel het geval was. Bijleveld zei ook dat de aanval op Hawija op onvolledige informatie gebaseerd was.

Twee weken geleden bracht een onderzoek van de Nederlandse omroep NOS en de krant NRC aan het licht dat bij de aanval in Hawija een wijk volledig werd verwoest. Volgens de NOS was de aanval een van de bloedigste van de internationale coalitie tegen IS.

Niet meer actief

Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft de aanvallen onderzocht, maar nooit details van de gebeurtenissen naar buiten gebracht. Het vreesde voor de nationale veiligheid en die van de betrokken piloten als dat gebeurde. Omdat de Nederlandse F-16's niet langer actief zijn in Irak is volgens Bijleveld nu meer openheid mogelijk.