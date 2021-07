Nederlandse misdaadjournalist Peter R. de Vries neergeschoten

De Nederlandse regering is dinsdagavond in spoedberaad bijeengekomen nadat de Nederlandse misdaadjournalist Peter R. de Vries (foto) zwaargewond was geraakt bij een schietpartij in de buurt van het Leidseplein in Amsterdam. Bronnen in advocatenkringen zegden aan de nieuwszender NOS dat vijf schoten zijn gelost. Ze stelden dat De Vries in het hoofd is getroffen. De politie heeft een verdachte aangehouden.