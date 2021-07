Nederlandse misdaadjournalist neergeschoten

De misdaadverslaggever Peter R. de Vries is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse regering kwam in spoed bijeen.

De Nederlandse misdaadjournalist Peter R. de Vries is dinsdagavond in de buurt van het Leidseplein in Amsterdam neergeschoten, bevestigt de politie.

Schermvullende weergave De politie bij de plaats van de schietpartij. ©ANP

In de buurt is de studio van RTL Boulevard gevestigd, waar De Vries die avond aanwezig was. Bronnen in advocatenkringen zeggen tegen nieuwszender NOS dat vijf schoten zijn gelost. Ze stellen ook dat De Vries in het hoofd is getroffen. Zijn toestand zou kritiek zijn.

De Nederlandse politie is met man en macht op zoek naar de schutter.

Marengoproces

De 64-jarige De Vries is naast een bekend misdaadverslaggever de vertrouwenspersoon van Nabil B., een kroongetuige in het Marengoproces, waarin 14 verdachten terechtstaan voor een serie onderwereldmoorden.

Twee jaar geleden werd de advocaat van Nabil B., Derk Wiersum, in Amsterdam op straat doodgeschoten. De advocaat was niet de eerste in de omgeving van de kroongetuige die is geliquideerd.

Zijn broer Reduan B. werd eind maart 2018 in Amsterdam-Noord doodgeschoten. Die moord gebeurde een week nadat Justitie had bekendgemaakt dat Nabil B. kroongetuige was geworden.

Heineken

De Vries verwierf naam en faam toen hij in 1983 de ontvoering van 's werelds rijkste bierbrouwer 'Freddy' Heineken en zijn chauffeur Ab Doderer op de voet volgde. Hij schreef over de geruchtmakende zaak het boek 'De ontvoering van Alfred Heineken'. De Vries spoorde in Paraguay een van de ontvoerders op, Frans Meijer.