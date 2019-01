Nederlandse regering ploetert voort na akkoord over migrantenkinderen

De Nederlandse regering heeft op de valreep de crisis over het kinderpardon bezworen, maar er wachten haar meteen nieuwe hordes. Onder meer over het klimaatbeleid staan de coalitiepartners lijnrecht tegenover elkaar.

De Nederlandse regering bereikte dinsdagavond op het nippertje een akkoord over het kinderpardon, waardoor kinderen wier asielaanvraag is afgewezen onder strikte voorwaarden toch in Nederland mogen blijven. De crisis zette de regering onder hoogspanning en raakte pas bezworen na een dagenlang koortsachtig overleg.

De CDA, D66 en de ChristenUnie, die het kinderpardon wilden versoepelen, haalden binnen dat de aanvraag van 700 kinderen opnieuw en milder wordt beoordeeld. De verwachting is dat daardoor 90 procent van de kinderen in Nederland mag blijven. Omdat ook hun ouders een verblijfsvergunning krijgen, gaat het in totaal om 1.300 personen.

Onmiddellijk afgeschaft

In ruil wordt het kinderpardon met onmiddellijke ingang afgeschaft. Volgens de coalitiepartners wordt zo'n pardon overbodig omdat de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst meer geld krijgt, waardoor de asielprocedures sneller zullen verlopen.

De VVD, die zich als enige partij tegen een soepeler kinderpardon verzette, bekwam nog een paar toegevingen. De staatssecretaris voor Justitie en Veiligheid verliest zijn discretionaire bevoegdheid om bij individuele zaken uitzettingen tegen te houden en het aantal vluchtelingen dat jaarlijks via de VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR wordt opgenomen, daalt van 750 naar 500.

Slappe knieën

De mensen in Afrika weten nu één ding: in Nederland komt iedere keer wel weer een nieuwe pardonregeling door partijen die slappe knieën krijgen. Geert Wilders PVV-leider

In de Tweede Kamer, waar vandaag over de deal gedebatteerd wordt, reageerde PVV-leider Geert Wilders vernietigend op het akkoord. 'De mensen in Afrika weten nu één ding: in Nederland komt iedere keer wel weer een nieuwe pardonregeling door partijen die slappe knieën krijgen', zei hij. Hij noemde de deal 'een feest voor illegalen'. De linkse oppositiepartijen Denk, GroenLinks en SP toonden zich tevreden dat de gezinnen in Nederland kunnen blijven, maar verguisden 'de miezerige koehandel' die nodig was om de pil voor de VVD te vergulden.

Nu de crisis over het kinderpardon ontmijnd lijkt, wachten het wankele kabinet van Rutte nog een paar andere uitdagingen. Ook over de klimaatmaatregelen, waarover de Tweede Kamer vandaag eveneens debatteert, staan de partijen lijnrecht tegenover elkaar. Zowel de VVD als D66 dreigde al de regering te laten vallen als het klimaatbeleid niet uitgevoerd wordt zoals zij het willen. Daarbij helpt het niet dat VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff met omstreden uitlatingen en voorstellen blijft strooien. Zo noemde hij zijn collega en D66-fractieleider Rob Jetten 'een klimaatdrammer'.