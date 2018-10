Nederlandse werkgevers gaan leden werven voor zieltogende vakbonden

Menssen die in dienst treden bij een Nederlands bedrijf treffen binnenkort wellicht een ietwat vreemde folder aan in hun welkomstpakket. Via flyers zullen bedrijven hun nieuwe werknemers aanmoedigen om lid te worden van een vakbond. Ze zullen zelfs proeflidmaatschappen aanbieden en hun werknemers korting geven. In een eerste fase gaat het om een proefproject. Dat schrijft Het Financieele Dagblad.