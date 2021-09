Nek-aan-nekrace in Duitse verkiezingen

De Duitse verkiezingen zijn op een nek-aan-nekrace uitgedraaid tussen sociaal- en christendemocraten, ook al scoren deze laatste historisch slecht.

De Duitse verkiezingsavond en -nacht belooft extreem spannend te worden. Dat leren de eerste prognoses op basis van de exitpolls, net na het sluiten van de kiesbureaus om 18 uur. Zowel de christendemocratische CDU/CSU van kanselierskandidaat Armin Laschet als de sociaaldemocratische SPD van Olaf Scholz halen volgens de openbare zender ARD 25 procent van de stemmen.

Voor de christendemocraten is het kiesresultaat wel een historisch slechte score, in 2017 konden ze onder afscheidnemend kanselier Angela Merkel nog bijna een derde van de kiezers bekoren. De SPD, daarentegen, gaat er in vergelijk van het dieptepunt van 2017 - goed 20 procent - op vooruit.

De voorbije paar verkiezingen waren de exitpolls meestal vrij goed, maar grote onzekerheidsfactor zijn nu de vele kiezers die - corona oblige - per brief gestemd hebben. Het kan dus mogelijk duren tot alle stemmen effectief geteld zijn - pas maandag - eer duidelijk is wie de grootste partij in de Bondsdag is.

Scholz kwam vanuit een verloren gewaande positie deze zomer plots naar de kop van de opiniepeilingen. En dit niet omdat de sociaaldemocraat zo'n begeesterend toekomstbeeld schetste. Wel omdat hij geen fouten maakte, terwijl zijn rivalen zichzelf in de berm reden.

Bij de christendemocraat Armin Laschet gingen de sluimerende twijfels over zijn kanseliersgehalte - de Beierse minister-president Markus Söder was de favoriet van de partijbasis - crescendo toen hij midden juli op bezoek in zijn eigen door watersnood getroffen deelstaat Noordrijn-Westfalen bulderlachend gefilmd werd, terwijl president Frank-Walter Steinmeier in de voorgrond de zwaar getroffen bevolking moed probeerde in te spreken.

De groene Kanzlerkandidate Annalena Baerbock werd genadeloos neergesabeld toen ze iets te enthousiast haar eigen cv aangedikt bleek te hebben. Groen haalt met 15 procent de hoogste score ooit, maar dat is gezien de eerdere peilingen bijna een onverwinningsnederlaag.

Wie ook als winnaar uit de bus komt krijgt nu de zware taak in een versnipperd politiek landschap een poging te doen om een coalitie op de been te brengen die coherent genoeg is om die structurele uitdagingen aan te pakken.

Wiskunde

Rekenkundig zijn nog veel opties open. In theorie lijkt zelfs een klassieke 'grote coalitie' tussen sociaal- en christendemocraten mogelijk. Een comfortabele meerderheid is er voor tripartites waarbij de groenen en de liberale FDP (11%) ofwel met de sociaal- ofwel met de christendemocraten regeren.