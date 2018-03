Het Franse gerecht heeft voormalig president Nicolas Sarkozy in verdenking gesteld wegens illegale financiering van zijn verkiezingscampagne in 2007.

Het gerecht heeft gisteren een onderzoek geopend naar oud-president Nicholas Sarkozy op verdenking van illegale campagnefinanciering en passieve corruptie.

Het gerecht onderzoekt al sinds 2013 of Sarkozy van de Libische dictator Muammar Khadaffi vijftig miljoen euro heeft gekregen om zijn campagne in de presidentsverkiezingen te financieren. De website Mediapart had dat beweerd op basis van een document van de Libische inlichtingendienst. Volgens Sarkozy ging het om een vervalsing, maar een rechtbank oordeelde dat het document wel degelijk kon worden gebruikt.

Het onderzoek raakte in 2016 in een stroomversnelling toen een Frans-Libanese zakenman nieuwe beschuldigingen uitte. Hij beweerde eind 2006, begin 2007 drie keer van Tripoli naar Parijs te zijn gereisd met in zijn koffer 1,5 tot 2 miljoen euro mee in biljetten van 200 en 500 euro.

Ook de zoon van Khaddafi, Saif, beschuldigde Sarkozy later. ‘Wij financierden zijn campagne en we hebben de bewijzen. We eisen dat deze clown het geld terug geeft aan het Libische volk.’

Sarkozy werd eerder deze week in Nanterre aangehouden voor ondervraging. De politie rondde gisteren dat verhoor af. Sarkozy heeft altijd ontkend dat Libische dictator zijn sponsor was.

Sarkozy was al vaker doelwit van justitieel onderzoek. Vorig jaar moest hij zich voor een rechter verantwoorden voor de financiering van zijn verkiezingscampagne voor het presidentschap in 2012.