Niet-geprikten krijgen almaar meer pariastatuut in Europa

In grote delen van Duitsland zijn niet-gevaccineerden niet meer welkom in de horeca en op publieke evenementen.

Nu het coronavirus zich opnieuw als een veenbrand over Europa verspreidt, groeit bij politieke leiders de frustratie over de vaccinweigeraars. Langzaam geven almaar meer landen, veelal met een lagere prikgraad, niet-gevaccineerden de facto huisarrest.

Als het toegangsticket tot het rijk der vrijheid. Zo zetten Europese politieke leiders de coronavaccins begin dit jaar in de markt. Steunend op wetenschappelijke studies maakten ze zich sterk dat een doorgedreven prikcampagne in het voorjaar en de zomer zou voorkomen dat Europa nog eens uitgroeide tot het wereldwijde epicentrum van de coronapandemie.

Maar nu de temperaturen dalen, verspreidt het longvirus zich opnieuw snel. In meerdere landen, ook die met een hoge vaccinatiegraad, sneuvelen infectierecords en stromen de ziekenhuizen weer vol.

Dat de vaccins een nieuwe coronagolf niet konden voorkomen, heeft volgens experts meerdere oorzaken. De nu dominante deltavariant is besmettelijker dan het oorspronkelijke virus op basis waarvan de vaccins ontwikkeld zijn.

Als eerste Europese land voert Oostenrijk in februari een algemene vaccinatieplicht in.

In veel Europese landen is de vaccinatiegraad om te kunnen hopen op groepsimmuniteit afgelopen zomer ook nooit bereikt. Gefrustreerd stellen de beleidsmakers vast dat in Europa hardnekkige vaccinweigeraars wonen.

Dat zet almaar meer landen, veelal die met een lagere prikgraad, ertoe aan niet-gevaccineerden feitelijk huisarrest te geven om ze alsnog over de streep te trekken om nieuwe coronagolven in 2022 te voorkomen. Een overzicht.

1. Oostenrijk

Wie een blik op de vaccinatiegraad in West-Europa werpt, kan er niet omheen. Oostenrijk bengelt onderaan. Slechts 64,1 procent van de bevolking is twee keer geprikt, zegt het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Dat is minder dan het Europese gemiddelde (64,4%).

De trend was kanselier Alexander Schallenberg al een tijd een doorn in het oog. Hij probeerde het tij eerst te keren door een bezoek aan de horeca, de kapper, culturele locaties enevenementen met meer dan 25 mensen voor te behouden voor gevaccineerden en mensen die recent hersteld zijn van een covidbesmetting.

Begin deze week ging de regering een stap verder: ze kondigde een lockdown af voor niet-gevaccineerden. Vanaf maandag gaat het land tijdelijk weer op slot. 'Maar vanaf 13 december eindigt de lockdown voor gevaccineerden en genezen mensen, terwijl die voor niet-geprikten ook na die datum blijft bestaan', zei Schallenberg vrijdag.

Omdat hij vreest dat de jongste maatregelen de vaccinweigeraars niet zullen overtuigen, ziet de conservatieve politicus nog maar één alternatief. Als eerste Europees land voert Oostenrijk op 1 februari 2022 een algemene vaccinatieplicht in. Wie weigert, krijgt een boete.

2. Duitsland

Duitsland is door de vierde golf in een nationale noodsituatie beland. Dat zei minister van Volksgezondheid Jens Spahn vrijdag. Onze oosterburen registreren dagelijks meer dan 50.000 besmettingen. 'In dit tempo zijn de ziekenhuizen tegen eind november overspoeld', zeggen gezondheidsexperts.

Dus scherpt Berlijn de coronamaatregelen aan. Zodra op weekbasis meer dan 3 covidpatiënten per 100.000 inwoners in het ziekenhuis belanden, mogen niet-geprikten niet meer aan het openbare leven deelnemen. In 12 van de 16 deelstaten is die drempel al overschreden.

3. Griekenland

In Griekenland hebben niet-gevaccineerden vanaf maandag de facto huisarrest. Sinds begin november waren ze al niet meer welkom in de horeca. Voortaan blijven ook de deuren van filmzalen, musea, theaters en sportclubs voor hen dicht. Alleen in kerken kunnen niet-geprikten met een recente negatieve test nog terecht.

Om 60-plussers te overtuigen van een boosterprik, koppelt de regering de geldigheid van een vaccinatiecertificaat aan die derde prik.

4. Oost-Europa

De jongste coronagolf woedt het felst in Oost-Europa. Daar is de lage vaccinatiegraad niet vreemd aan. Om de trend te keren sluiten Tsjechië, Slovakije en Roemenië niet-gevaccineerden uit van het openbare leven. De horeca en cultuur- en sportlocaties zijn voor hen verboden terrein.

In Slovakije en Tsjechië zullen niet-geprikte werknemers regelmatig getest worden. Wie weigert, krijgt geen toegang tot de werkplek. In Roemenië geldt een avondklok voor vaccinweigeraars.

5. Nederland

In Nederland is sinds vorig week weer een gedeeltelijke lockdown van kracht. De regering heeft de deur opengezet voor de invoering van een 2G-beleid, waarbij alleen gevaccineerden of recent herstelden (genezen) nog welkom zijn op bepaalde plekken. Begin december volgt meer duidelijkheid.

6. Frankrijk

Hoewel in Frankrijk de besmettingen ook in de lift zitten, is de toestand er niet zo dramatisch als elders. 'Er is dan ook geen reden om niet-gevaccineerden een lockdown op te leggen', zei president Emmanuel Macron donderdag.