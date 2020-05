'Niet iedereen beseft welke economische tsunami op ons afkomt'

Het Europees herstelfonds van 750 miljard is een historische mijlpaal, zegt de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire in een interview met De Tijd. Hij pleit voor een snelle goedkeuring.'Drie maanden kunnen het verschil maken.'

Bijna lyrisch reageert Bruno Le Maire (51) op het herstelplan van 750 miljard euro dat Commissievoorzitter Ursula von der Leyen woensdag op tafel legde. 'Het juiste antwoord op het juiste moment op het juiste niveau,' noemt de rijzige Franse minister van Financiën het plan in een telefonisch interview met enkele buitenlandse kranten.

De Europese Commissie biedt via het Europees herstelfonds 500 miljard euro aan transfers en 250 miljard euro aan goedkope leningen. Dat geld gaat prioritair naar de landen die het hardst getroffen zijn door de crisis. 'Voor het eerst in de geschiedenis zal een plan worden gefinancierd via een gemeenschappelijke schuld, die de Commissie ophaalt en die over dertig jaar terugbetaald wordt vanaf 2028. Solidariteit komt zo opnieuw in het hart van de Europese constructie', zegt Le Maire, die een uitgesproken Europese ambitie heeft.

Dat het herstelplan budgettaire transfers tussen de lidstaten mogelijk maakt, vindt Le Maire prima. 'Dat is nodig als we in alle lidstaten eenzelfde economisch herstel willen zien. Te veel verdeeldheid en een verschillende economische ontwikkeling van de lidstaten zouden bedreigend zijn voor de toekomst van de Europese Unie.'

Frans-Duitse voorzet

Le Maire beroemt zich erop dat de Frans-Duitse motor weer op volle toeren draait. Het voorstel van Ursula von der Leyen kreeg immers een behoorlijke voorzet. De Franse president Emmanuel Macron en de Duitse kanselier Angela Merkel stelden een week eerder een herstelfonds van 500 miljard euro voor, uitsluitend in de vorm van transfers.

Le Maire speelde een belangrijke rol in de toenadering tussen Merkel en Macron. Hij legde in april een tijdelijk herstelfonds op tafel dat zou worden gefinancierd via een Europese schulduitgifte. Gezamenlijke Europese obligaties of coronabonds zijn voor veel landen, ook Duitsland, onbespreekbaar. De vrees verantwoordelijk te worden voor schulden en een falend beleid van andere lidstaten in het verleden, is te groot.

Maar het is veel moeilijker tegen gemeenschappelijke schulden voor de toekomst te zijn, met de beste financiële voorwaarden voor iedereen. De switch naar een Europees herstelplan haalde de argumenten van tegenstanders van een gemeenschappelijke schulduitgifte onderuit.

'Kanselier Merkel had de moed en het historisch besef om van koers te veranderen. Door de uitgifte van gezamenlijke Europese schulden te aanvaarden forceerde ze een doorbraak,' beklemtoont Le Maire. Druk van de Duitse bedrijfsleiders, die het belang van een snel economisch herstel in heel Europa benadrukken, droeg bij tot de bocht van de Duitse regering.

Ook het arrest van het grondwettelijk hof in Karlsruhe, dat dreigde de slagkracht van de Europese Centrale Bank te verzwakken, woog door. 'Paradoxaal genoeg zette dat de Duitse regering aan tot een heel duidelijk politiek antwoord.'

Technologische race

Ook inhoudelijk is het Europees budgetplan historisch, vindt Le Maire. Europa wil meer investeren in gezondheidszorg, maar ook in technologie en innovatie, waaronder 5G, waterstof en hernieuwbare energie. En Europa gaat sectoren en bedrijven ondersteunen die zwaar geraakt zijn door de crisis, zoals toerisme, auto-industrie en luchtvaart. 'Dit fonds zal ons helpen innovatie en technologie te financieren, zodat de EU mee in de race zit om het technologische leiderschap in de 21ste eeuw.'

Frankrijk staat open voor eigen Europese inkomsten om dat herstelplan te kunnen aflossen, zodat de lidstaten niet meer geld naar Europa moeten sturen.'Ons belastingsysteem moet vergroenen, in lijn met onze Green Deal.' Vooral een belasting van techgiganten staat bovenaan op het lijstje, net als een koolstoftaks op vervuilende invoer aan de grenzen.

Door de focus op een modernisering van de Europese begroting, met een vergroening en een digitalisering in alle geledingen, bleven de reacties van notoire dwarsliggers voor meer geld naar Europa - zoals Nederland, Oostenrijk en de Scandinavische landen - gedimd de voorbije dagen. 'Ik roep hen op dit voorstel te steunen, zodat transfers dit jaar al kunnen. Drie maanden kunnen een verschil maken.'

