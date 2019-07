Niet zeker dat Ursula Von der Leyen het deze week haalt

Ursula Von der Leyen heeft nog een gevecht voor de boeg om morgenavond in het Europees Parlement aanvaard te worden als de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie.

Krijgt Ursula Von der Leyen dinsdagavond om zes uur in het Europees Parlement 374 stemmen achter zich, waardoor ze de voorzitter van de Europese Commissie wordt? Dat is de vraag die zich deze week stelt en het antwoord is allesbehalve duidelijk.

Von der Leyen heeft namelijk de steun van haar eigen fractie, de EVP, maar die heeft slechts 182 zetels in het parlement. Dat betekent dat steun in andere fracties nodig is. Het Europees Parlement telt 751 zetels, maar vier leden hebben hun zetel nog niet opgenomen, waardoor er dinsdag 374 stemmen nodig zijn voor een meerderheid.

Na de EVP zijn de sociaal-democraten de grootste fractie, maar zij stemmen verdeeld. Uitgerekend de Duitse sociaal-democraten, die nu samen in Berlijn regeren met Ursula Von der Leyen, proberen haar kanididatuur te kelderen.

Dit weekend zei Jean Asselborn, de socialistische minister van Buitenlandse Zaken in Luxemburg, dat 'het niet het einde van de wereld' zou zijn moest Von der Leyen het dinsdag niet halen. 'We moeten zo'n nederlaag niet dramatiseren', zei hij in de Duitse pers.

Dit weekend kreeg ze dan toch wat steun vanuit de Duitse sociaal-democraten. Voormalig partijvoorzitter Sigmar Gabriel en voormalig minister van Binnenlandse Zaken Otto Schily steunden voor het eerst publiekelijk haar kandidatuur. Ook de Spaanse socialisten, goed voor 20 zetels, steunen wellicht Von der Leyen.Haar nederlaag haalt wellicht het volledige pakket van topbenoemingen in de Commissie onderuit en dus ook de kansen van de Spanjaard Joseph Borrell om chef diplomatie te worden.

De vraag wordt dus of genoeg liberalen en socialisten dinsdag Von der Leyen steunen. De stemming gebeurt geheim. Von der Leyen had vorige week grote moeite om het parlement te overtuigen.