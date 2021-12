Niets houdt 'Teflon Rutte' nog weg van vierde ambtstermijn

De Nederlandse Tweede Kamer krijgt woensdag inzage in het nieuwe regeerakkoord. Zonder ongelukken legt Mark Rutte begin januari de eed af voor zijn vierde termijn als premier.

Bijna negen maanden na de parlementsverkiezingen heeft Nederland eindelijk uitzicht op een nieuwe regering. De leiders van de rechts-liberale VVD, de links-liberale D66, het christendemocratische CDA en de ChristenUnie raakten het maandagavond laat eens over een coalitie-akkoord. Daarmee kwam een einde aan 271 dagen onderhandelen, een Nederlands record.

Op de details van de afspraken is het wachten tot de kopstukken van de vier coalitiepartijen het akkoord woensdag presenteren en vervolgens voorleggen aan de Tweede Kamer. Eind vorige week kwam wel al naar buiten dat miljarden gaan naar het klimaatbeleid. Ook voor het oplossen van de stikstofcrisis en de woningnood wordt extra geld uitgetrokken.

Opvallend is dat de coalitiepartners het regeerakkoord niet vooraf hebben voorgelegd aan het Centraal Planbureau.

Opvallend is dat de coalitiepartners het regeerakkoord niet vooraf hebben voorgelegd aan het Centraal Planbureau (CPB). Die instelling maakt traditioneel vooraf een financiële doorlichting van de coalitieafspraken. Het CPB bekijkt daarbij niet alleen of de plannen budgettair haalbaar zijn, maar becijfert ook de impact ervan op pakweg de koopkracht en de overheidsschuld.

Maandenlang gesteggel

Het was geen toeval dat enkel positieve beslissingen en maatregelen uitlekten, zoals de gratis kinderopvang voor de laagste inkomens. Over mogelijke maatregelen die pijn kunnen doen of over conflictueuze onderwerpen als het asielbeleid hielden de onderhandelaars de lippen stijf op elkaar. Niets leek de opluchting te mogen drukken na het maandenlange gesteggel.

De fracties van de vier coalitiepartners kregen dinsdag eerst inzage in het regeerakkoord. Zij konden bezwaren inbrengen op bepaalde punten, waarna de tekst eventueel nog wordt bijgestuurd. Na de presentatie woensdag volgt een dag later een debat in de Tweede Kamer. Zonder ongelukken wordt ontslagnemend premier Mark Rutte dan aangewezen als formateur.

Rutte werkt dan tijdens het kerstreces door om zijn kabinet samen te stellen. Dat zal bestaan uit 20 ministers en tien staatssecretarissen, evenredig verdeeld tussen mannen en vrouwen. Over de verdeling van de portefeuilles is niets bekend. Maar het is de bedoeling dat de nieuwe ploeg in de week van 10 januari op het bordes staat met koning Willem-Alexander.

Verloren vertrouwen

Het enige dat vaststaat is dat Rutte voor de vierde keer aantreedt als premier. Daarmee zit hij op koers om het record van Ruud Lubbers als langst regerende regeringsleider te breken. En dat is een hele prestatie omdat Rutte vlak na de verkiezingen van 17 maart - waarbij hij zijn partij VVD opnieuw een zege bezorgd had - het vertrouwen verloor van zowat de voltallige Tweede Kamer.

Mark Rutte zit op koers om het record van Ruud Lubbers als langst regerende regeringsleider te breken.

Rutte lag eind maart onder vuur omdat hij in de verkennende formatie het kritische CDA-parlementslid Pieter Omtzigt had willen kaltstellen door hem een 'functie elders' te geven. Rutte ontkende eerst dat hij dat had gezegd, wat de woede alleen maar groter maakte. Maar hij weigerde een stap opzij te zetten en beloofde het vertrouwen te herstellen. Dat dat gelukt is, bevestigt zijn reputatie als 'Teflon Rutte' aan wie niets blijft kleven.