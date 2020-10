'Nieuw migrantenkamp op Lesbos totaal ongeschikt'

Moria 2.0 is even erg, zoniet erger dan het oude migrantenkamp op het Griekse eiland Lesbos, zeggen ngo's. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) zegt niet langer te willen wegkijken.

Mensenrechtenorganisaties maken zich grote zorgen over het nieuwe migrantenkamp op het Griekse eiland Lesbos. Ongeveer een maand nadat politieagenten met dwingende hand duizenden mensen naar de oude militaire schietbaan hebben gedirigeerd, luiden Oxfam en de Griekse Raad voor de Vluchtelingen de alarmbel. 'Het kamp is totaal ongeschikt: het biedt geen enkele bescherming tegen de sterke zeewind en de dunne tenten zijn deze maand al twee keer overstroomd door de herfstregens', zegt migratie-experte Evelien van Roemburg van Oxfam.

De omstandigheden zijn zo schrijnend dat de migranten het nieuwe kamp 'Moria 2.0' gedoopt hebben, al zeggen velen dat het eigenlijk nog erger is. Het oude Moria was notoir overbevolkt en onveilig, met steekincidenten en verkrachtingen. De coronapandemie en de bijbehorende vrijheidsberoving deden de spanningen zo oplopen dat een paar tieners brand stichtten. In de nacht van 8 op 9 september en in de nachten daarna brandde het kamp vrijwel volledig af. 12.000 mensen belandden op straat.

Zomertent aan zee

Met de hulp van het leger bouwde de Griekse regering een nieuw kamp, aan de voet van het dorpje Panagiouda. Op een oude militaire schietbaan op een uitham in de zee werden in sneltempo zo'n 1.000 tenten neergepoot. 'Zomertenten', zegt Van Roemburg. 'Sommigen staan slechts 20 meter van de zee.'

Ook de ngo Artsen Zonder Grenzen, die in de buurt van het oude kamp nog altijd een ziekenhuis runt, is scherp. 'Sommige families worden gedwongen om tenten te delen met andere families, zonder enige privacy, terwijl alleenstaande mannen samen worden geperst in grote tenten, soms met 100 mannen samen. Sommige tenten hebben nog altijd geen vloer en er zijn geen bedden. De mensen worden gedwongen om op de grond te slapen, op het zand of op de rotsen.'

Families en kinderen

Intussen komt de winter eraan. De eerste herfstregens op 8 oktober deden meteen 80 tenten overstromen. Grote delen van het kamp kwamen onder water te staan. En hoewel de autoriteiten eind september beloofden dat ze er vaart mee zouden maken, zijn er nog altijd geen douches. 'Mensen wassen zich in zee. Vooral voor kinderen is dit levensgevaarlijk - ze kunnen verdrinken of geïnfecteerd raken omdat het water sterk vervuild is', zegt Van Roemburg.

Ook eten is een pijnpunt. De kampbewoners krijgen een tot twee keer per dag te eten en klagen over de hoeveelheid en de kwaliteit van het voedsel. Bovendien moeten ze urenlang aanschuiven. Daarbij kunnen ze niet de sociale afstand houden die nodig is in coronatijden. Mondmaskers zijn niet voorradig, hoewel die op de rest van het eiland verplicht zijn.

Momentum is weg

Momenteel wonen zo'n 8.000 mensen in het kamp. Het gaat vooral om families en een derde van hen zijn kinderen. Sinds de brand zijn al 2.500 mensen weggehaald uit Lesbos, zo'n 1.300 anderen zouden tegen Kerstmis over de EU-lidstaten verdeeld worden. De Griekse minister van Migratie Notis Mitarakis beloofde dat het een tijdelijk kamp is en dat tegen Pasen iedereen vertrokken zal zijn.

'Er zijn al een paar duizend mensen vertrokken naar het Griekse vasteland en naar Europese lidstaten als Duitsland en Ierland', zegt Van Roemburg. 'Maar nu is dat stilgevallen. Het momentum van na de brand is weer weg en er worden geen opvangplaatsen meer aangeboden.'

De Belgische staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) kondigde op Twitter aan dat hij zijn verantwoordelijkheid wil nemen. 'Wegkijken is geen optie. Ik verwacht hetzelfde van mijn Europese collega's', schreef hij.

Na de brand begin september had de Europese commissaris voor Binnenlands Beleid Ylva Johansson al tot actie opgeroepen. 'De levensomstandigheden in Moria waren onaanvaardbaar, zowel voor als na de brand. Het is niet goed genoeg om te zeggen 'Nooit meer', we hebben actie nodig en alle lidstaten moeten hun steentje bijdragen', zei ze. Niet veel later stelde ze haar nieuwe migratiepact voor. Dat focust op een snellere selectie van asielzoekers aan de buitengrenzen, snellere en meer eenvormige asielprocedures en een snellere terugkeer van migranten die niet in aanmerking komen voor asiel.