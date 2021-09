Nieuw uitstel voor omkoopproces Berlusconi

Sinds Silvio Berlusconi exact een jaar geleden besmet raakte met het coronavirus , is de mediamagnaat in een sukkelstraatje beland. De 84-jarige Italiaan verbleef de voorbije maanden herhaaldelijk in het ziekenhuis en onderging in 2016 een ingrijpende hartoperatie. Volgens zijn advocaat kampt Berlusconi met symptomen van long covid.

De 84-jarige leider van de conservatieve partij Forza staat terecht omdat hij een getuige in een eerder proces omgekocht zou hebben. Aan de deelnemers van zijn beruchte 'bunga-bunga'-feestjes, waarop jonge prostituees aanwezig waren, zou hij royale sommen betaald hebben in ruil voor discretie.

Taakstraf

Het is niet de eerste keer dat de populistische politicus met het gerecht te maken krijgt. Berlusconi sleept een karrenvracht aanklachten achter zich aan en werd alleen in 2014 daadwerkelijk veroordeeld voor fiscale fraude. Hij kwam toen weg met een taakstraf van een jaar.

Over het verdere verloop van dit proces in Milaan bestaat nog onduidelijkheid. Het Openbaar Ministerie hekelde dat Berlusconi opnieuw niet in staat was om fysiek te verschijnen en vindt dat zijn gezondheidstoestand geen geldige reden is om het proces uit te stellen. De rechter vorderde een uitgebreid medisch rapport om te bepalen of de rechtszaak kan plaatsvinden. Tenzij de dokters anders beslissen, herneemt de zaak volgende week.