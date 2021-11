Nieuwe Duitse regering predikt groene omwenteling

Net geen twee maanden na de verkiezingen heeft de Duitse sociaaldemocraat Olaf Scholz woensdag zijn regering - een coalitie met de groenen en de liberalen - gepresenteerd. De ambitie om van Duitsland een voorloper in de groene en digitale transitie te maken, spatte ervan af. ‘We gaan massaal investeren om het land in de voorhoede te houden', zei Scholz.

De nieuwe regering jaagt de vergroening van de economie in een duidelijke versnelling. Tegen 2030 moet Duitsland 80 procent van zijn energie halen uit hernieuwbare bronnen, zoals zonne- en windenergie, halen. De lat lag tot dusver op 65 procent. De uitstap uit steen- en bruinkool wordt vervroegd van 2038 naar 2030. Onze oosterburen doen aardgas vanaf 2040 in de ban. Tegen 2045 moet het land klimaatneutraal zijn.

Het klimaatbeleid stond bovenaan op de politieke agenda na de verwoestende overstromingen in juli, die werden toegeschreven aan de klimaatverandering. In de regering-Scholz krijgen de Duitse groenen een sleutelrol met een 'superministerie' voor Economie en Klimaat. Maar met de liberale voorman Christian Lindner als minister van Financiën hebben de groenen een budgettaire pitbull als waakhond.

Vaandeldrager

Met het ambitieuze klimaatbeleid wil de regering-Scholz van Duitsland de vaandeldrager maken van de groene transitie in Europa. 'De intentie is er zeker', zegt Carsten Brzeski, hoofdeconoom van ING. 'Maar in het regeerprogramma zijn er veel vaagheden. Het is onduidelijk hoe de partijen de ecologische omschakeling willen financieren.' Op de persconferentie na de presentatie van Scholz bleven de partijleiders ook opvallend om de pot draaien toen die vraag kwam.