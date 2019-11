Nieuwe Europese Commissie van start op 1 december

Met de Hongaar Oliver Varhelyi zijn nu alle 27 leden van de nieuwe Europese Commissie, onder leiding van Ursula von der Leyen, door hun parlementair examen geraakt. Nu nog de juridische garanties dat een Commissie met 27, zonder een Brit, legaal is.

De nieuwe Europese Commissie kan op 1 december van start gaan, een maand later dan gepland. Het Europees Parlement gaf maandagnamiddag groen licht voor de laatste benoeming in de rij, de Hongaar Oliver Varhelyi. Het Europees Parlement stemt op 27 november over de nieuwe Commissie.

Het Europees Parlement kan geen individuele leden van de Europese Commissie naar huis sturen. Maar voor die Commissie aan de slag gaat, moeten alle kandidaten wel een zware hoorzitting ondergaan: een mondeling examen van drie uur. Roemenië, Hongarije en Frankrijk konden na een onvoldoende voor hun kandidaat in het Europees halfrond niet anders dan een nieuwe naam voorstellen. Dat zorgde voor vertraging.

De Franse politicus en zakenman Thierry Breton, die een superportefeuille krijgt van interne markt, digitalisering, industriebeleid en defensie, en de Roemeense Adina-Ioana Valean, die transport onder haar hoede krijgt, kregen vorige week al groen licht na hun hoorzitting. De Hongaar Oliver Varhelyi, die commissaris zou worden voor de uitbreiding, moest na zijn mondeling examen een reeks schriftelijke vragen beantwoorden.

Afstand nemen van Orban

Het parlement was bang dat Varhelyi, tot nog toe de Hongaarse ambassadeur bij de Europese Unie, beïnvloed zou worden door zijn broodheer, premier Viktor Orban. Dat komt niet uit de lucht vallen. Orban claimde al herhaaldelijk dat 'Hongarije' bevoegd zou worden voor uitbreiding. De Hongaarse premier bood zelfs zijn diensten aan Turkije aan om de toetredingsgesprekken uit de vergeetput te halen.

Ik zal niet gebonden of beïnvloed zijn door een verklaring of standpunt van een premier of regeringslid van gelijk welk land. Oliver Varhelyi Toekomstig EU-commissaris

In zijn schriftelijke antwoorden belooft Oliver Varhelyi uitdrukkelijk dat hij zal werken in het Europese belang. En dat hij 'niet gebonden of beïnvloed zal zijn door een verklaring of standpunt van een premier of regeringslid van gelijk welk land'. Hij verdedigt ook de Europese regels en distantieert zich zo van de Poolse regering en de Hongaarse. Zo benadrukt hij de onafhankelijkheid van de rechtspraak, de vrije meningsuiting en persvrijheid en de academische vrijheid.

Bronnen binnen de Europese Commissie benadrukken dat beslissingen altijd collegiaal worden genomen. Als een commissaris rijdt voor eigen land, zal hij weinig vertrouwen genieten en dus niets gedaan krijgen.

27 is niet 28

De Commissie-Von der Leyen is nu volledig, maar er blijft een netelig juridisch probleem. Ze telt 27 leden en geen 28, hoewel het Verenigd Koninkrijk nog zeker tot 31 januari 2020 lid van de Europese Unie is. De Europese verdragen bepalen dat elke lidstaat een commissaris voordraagt. Een commissie met 27 leden kan later dus als illegaal aangevochten worden en haar beslissingen geannuleerd.

Premier Boris Johnson liet de Commissie vorige week weten dat hij geen commissaris zal aanduiden. Met de verkiezingen van 12 december mag de Britse regering in de praktijk geen internationale benoemingen doen. De 'oude' Commissie startte vorige week een juridische procedure tegen Londen die de Commissie-Von der Leyen uit de wind moet zetten. Als het tot een proces komt over de illegaal samengestelde Commissie, kan von der Leyen aantonen dat ze alles heeft gedaan wat in haar mogelijkheden lag. Maar of dat voldoende is om haar ploeg te beschermen, is onzeker.