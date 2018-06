Nieuwe Italiaanse premier wil sancties tegen Rusland herbekijken

Giuseppe Conte wijst erop dat Rusland een belangrijke handelspartner is voor veel Italiaanse bedrijven.

Dat heeft hij dinsdag gezegd tijdens zijn toespraak tot de senaat in Rome, zijn eerste toespraak tot het parlement in de Italiaanse hoofdstad. Dinsdagavond stemmen de senatoren over de nieuwe regering, woensdag is het aan de kamer.

Conte, die als onafhankelijke aan het hoofd van een regering van de Vijfsterrenbeweging en de Lega staat, had het onder meer over de verhoudingen tegenover de NAVO en Rusland. Hij bevestigde de trouw van zijn land aan het NAVO-bondgenootschap, 'met de Verenigde Staten als geprivilegieerde partner'. De Italiaanse eerste minister vindt de westerse vijandige houding tegenover Rusland echter verkeerd. 'We zullen ijveren voor het afschaffen van de sancties tegen Rusland, om te beginnen met de sancties die de burgers het meest treffen.'

De sancties werden onder meer ingesteld ten tijde van de crisis rond Oekraïne. Conte wees erop dat Rusland een belangrijke handelspartner is voor veel Italiaanse bedrijven. 'We zijn voorstander van een toenadering tot Rusland, dat de voorbije jaren een grotere rol heeft opgenomen bij verschillende geopolitieke crisissen', zei hij. Conte wil de sancties volledig afschaffen of toch minstens verlichten.

Asielzoekers

De kersverse premier pleitte ook voor een 'automatisch' en 'verplicht' systeem voor de spreiding van asielzoekers in Europa. 'We vragen met nadruk een aanpassing van de Dublinregels om tot een evenwichtige verdeling van de verantwoordelijkheden te komen en om een automatisch en verplicht systeem voor de spreiding van asielzoekers te ontwikkelen.'

'De aanpak van de vluchtelingenstroom was tot nu toe een mislukking', vervolgde hij. 'Europa heeft toestemming gegevens voor het egoïstisch sluiten (van de grenzen, red.) van verschillende landen, die zo de kosten en de problemen op anderen afgewenteld hebben, in de eerste plaats op ons land.' 'We zullen een einde maken aan de immigratiebusiness, die enorm gegroeid is onder het mom van een valse solidariteit', klonk het verder.

Europa

Conte zei ook dat zijn regering wel een ander beleid voor Europa wil, maar er beslist niet weg wil. 'Europa is ons huis, het huis voor iedereen. We moeten ons inspannen voor een sterker en eerlijker Europa', zei Conte, een 53-jarige jurist zonder politieke achtergrond.